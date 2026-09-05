Bonilla hace balance «positivo» de los dispositivos de seguridad de las fiestas

El Alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, realizó un balance positivo de los dispositivos de seguridad y prevención puestos en marcha con motivo de las fiestas ... patronales que se vinieron desarrollando en los últimos meses. El regidor municipal destacó especialmente la buena organización y coordinación de los distintos dispositivos desplegados, que permitieron que las actividades festivas se desarrollen con normalidad y en un ambiente seguro para vecinos, vecinas y visitantes.

Aunque aún no concluyó el calendario de celebraciones «lo vivido hasta el momento nos hace estar satisfechos con el trabajo realizado. Detrás de cada fiesta y de cada actividad hay una importante labor de planificación, prevención y coordinación que muchas veces no se ve, pero que resulta fundamental para que todos podamos disfrutar de nuestras tradiciones con total tranquilidad», señaló el alcalde.

También destacó la implicación y profesionalidad de los efectivos de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil participantes, junto a la coordinación de las áreas municipales. Del mismo modo, Antonio Bonilla subrayó que la prevención constituye una de las principales prioridades del Ayuntamiento de Vícar a la hora de organizar cualquier evento con una importante afluencia de público.

Planificación específica

El Ayuntamiento mantuvo una planificación específica para cada una de las celebraciones, adaptando los dispositivos a las características y necesidades de cada evento y reforzando las medidas preventivas allí donde ha sido necesario. El objetivo fue compatibilizar el carácter festivo de las actividades con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Del mismo modo, «la colaboración ciudadana es siempre un elemento fundamental para garantizar este éxito y, en el caso de Vícar, nos sentimos muy orgullosos de nuestros vecinos», puso en valor el alcalde.

Con las celebraciones de la Villa de Vícar (del 17 al 20 de septiembre) y La Envía (del 25 al 27 de septiembre) a la vista, el Ayuntamiento de Vícar continúa trabajando en la misma senda, manteniendo la coordinación y los medios necesarios para que las actividades previstas en el municipio puedan seguir desarrollándose con normalidad. «Queremos que Vícar siga siendo un municipio activo, con unas fiestas participativas y abiertas a todos con total garantía. Ese es el equilibrio que buscamos y que vamos a seguir garantizando», concluyó el máximo responsable del Ayuntamiento.