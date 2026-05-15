Bonilla asiste al VII Congreso Ciudades Amigas de la Infancia

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha participado esta semana en el VII Congreso Ciudades Amigas de la Infancia bajo el lema 'Equidad para la ... infancia en lo local'. Junto a la concejala de Educación, Juventud e Infancia, Gracia Montoro, ha ejercido como representante del municipio que forma parte de la red impulsada por UNICEF desde el año 2014.

Durante los dos días de duración del congreso, el regidor municipal ha compartido con el resto de representantes las prácticas y políticas aplicadas en Vícar a favor de la infancia así como ha tomado parte activa de la generación de nuevas propuestas.

Precisamente, uno de los objetivos de este VII congreso es el de proporcionar ideas inspiradoras para continuar impulsando el bienestar de los niños y niñas desde el ámbito local. «Los municipios tenemos una responsabilidad enorme en este sentido porque somos el primer contacto de los niños y niñas con el mundo. Desde sus pueblos se construye su educación, sus inquietudes y sus relaciones personales», ha señalado el alcalde.

Las jornadas han centrado el foco en cuatro ejes fundamentales consistentes en: la participación infantil, la no discriminación, la pobreza infantil y exclusión social y la salud mental.

Todos ellos se posicionan como líneas imprescindibles para garantizar el bienestar de la infancia y sobre los que, desde el Ayuntamiento de Vícar, se trabaja activamente. Así, por ejemplo, Antonio Bonilla ha destacado el papel fundamental del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) que toma partido en las actividades cotidianas a desarrollar en Vícar.

El compromiso del municipio de Vícar como Ciudad Amiga de la Infancia trasciende a todas las áreas promoviendo el trabajo conjunto para la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia.

Por ello, no solo se generan espacios de participación como el CLIA, sino que también se apuesta por iniciativas educativas como talleres sobre relaciones interpersonales y emociones, trabajo junto a las familias, adecuación y habilitación de nuevos espacios para el ocio y la cultura o celebración de eventos para la convivencia como el Encuentro de AMPAs o el Día de las Familias, que tendrá lugar este mismo viernes. Así, la renovación del distintivo de Vícar Ciudad Amiga de la Infancia en 2024 es muestra de los buenos resultados obtenidos de la aplicación de estas políticas.