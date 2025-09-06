Las bibliotecas municipales cierran un primer semestre marcado por la participación

J. C. Vícar Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:06 Comenta Compartir

La llegada del mes de septiembre significa, entre otras cosas, el comienzo de curso escolar pero también el de las actividades deportivas y lúdicas. En este sentido, desde la red de bibliotecas de Vícar ultiman la programación para los próximos meses tras un intenso verano repleto de grandes eventos.

De entre los encuentros y citas de los meses de verano destaca especialmente el taller itinerante de piezas Lego que ha gozado de gran aceptación. Con su gira por todas las bibliotecas del municipio, esta actividad se ha posicionado como un divertido reto de imaginación y creatividad.

A partir de las lecturas colectivas realizadas en cada centro, los niños y niñas participantes diseñaban sus propias figuras con los bloques de construcción tomando como inspiración alguno de los personajes literarios. Además, algunos clubes de lectura como el de Adultos María Moliner han continuado su actividad durante la época estival.

Al margen de la programación especial de verano, desde la red de bibliotecas se ha realizado un balance del primer semestre del año donde no han faltado, por supuesto, las celebraciones de efemérides como el Día Mundial de la Poesía, Día del Libro Infantil, Día Internacional del Libro y la ya imperdible Antorcha de las Letras.

También han formado parte de la programación presentaciones de libros y charlas divulgativas como, por ejemplo, 'La sociedad del Ya!', invitando a reflexionar sobre el momento socioeducativo actual.

La participación es uno de los elementos indispensables en la vida de los vicarios y, en este sentido, también se ha destacado en el marco de las actividades de las bibliotecas a través de la cooperación de los usuarios de las mismas y las Residencias de Mayores Fuente Vícar y San Antonio, así como el Centro de Día de Las Cabañuelas.

Del mismo modo ha participado de manera activa la comunidad educativa realizando visitas guiadas a las instalaciones municipales para conocer el funcionamiento y dinámicas.

Cabe destacar el papel fundamental que juegan los clubes de lectura (tanto de adultos como infantiles y juveniles) cuyos miembros crecen cada año apostando por la lectura como un evento para encuentro de nuevas ideas e impresiones.

Además de las actividades lúdico-educativas realizadas desde las bibliotecas municipales, cabe destacar la programación que ha tenido lugar en La Cimilla durante el verano. En este sentido, durante las mañanas del mes de agosto la Plaza Lola Flores se ha convertido en lugar de encuentro para manualidades, juegos de agua, actividades deportivas y lecturas, entre muchas otras.

Así, tras una primera mitad de año marcada por grandes aventuras e historias compartidas, desde la red de bibliotecas municipales de Vícar prometen grandes sorpresas en el próximo inicio de curso.