Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la sesión de orientación en el municipio. IDEAL

Los beneficiarios del plan Andalucía Activa participan en la última sesión de orientación

Vícar ·

Los trabajadores de diferentes áreas como jardinería, electricidad o limpieza urbana han adquirido herramientas para la búsqueda y mejora de empleo

J. C.

Vícar

Martes, 14 de octubre 2025, 18:29

Comenta

La Sala Corazón de la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar acogía este miércoles la última sesión de orientación dentro del programa Andalucía Activa. Una sesión telemática en la que los participantes han completado la formación que vienen recibiendo para la adquisición de herramientas en la búsqueda de empleo.

En la conferencia participaron empleados de las áreas de jardinería, mantenimiento, albañilería, fontanería, electricidad, limpieza urbana, servicios sociales y limpieza de edificios públicos.

A lo largo de las sesiones impartidas se han abordado conceptos como el autoconocimiento de las cualidades del individuo, cómo funcionan los procesos de selección de las empresas o claves para un currículum exitoso. Además, también se ha informado sobre los recursos y servicios del SAE (Servicio Andaluz de Empleo), de gran utilidad para el acceso y candidatura a ofertas de trabajo.

Andalucía Activa es un proyecto de fomento del empleo en el ámbito local, cuyo objetivo es, precisamente, mejorar la empleabilidad mediante la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación. Dirigido a personas de entre 18 y 35 años y mayores de 45, la puesta en activo de estos proyectos está subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  3. 3

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  4. 4

    Los primeros árboles llegan al futuro Parque de las Familias
  5. 5 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  6. 6

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  7. 7 Los meteorólogos coinciden: ya hay día esta semana para la vuelta de las lluvias a Granada
  8. 8 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  9. 9

    De hilanderas a emprendedoras: las vidas de la Fábrica de San Patricio
  10. 10

    Fomento toma medidas en el tramo de la A-395 donde murió un niño hace medio año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los beneficiarios del plan Andalucía Activa participan en la última sesión de orientación

Los beneficiarios del plan Andalucía Activa participan en la última sesión de orientación