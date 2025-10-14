Los beneficiarios del plan Andalucía Activa participan en la última sesión de orientación

Los trabajadores de diferentes áreas como jardinería, electricidad o limpieza urbana han adquirido herramientas para la búsqueda y mejora de empleo

J. C. Vícar Martes, 14 de octubre 2025, 18:29 Comenta Compartir

La Sala Corazón de la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar acogía este miércoles la última sesión de orientación dentro del programa Andalucía Activa. Una sesión telemática en la que los participantes han completado la formación que vienen recibiendo para la adquisición de herramientas en la búsqueda de empleo.

En la conferencia participaron empleados de las áreas de jardinería, mantenimiento, albañilería, fontanería, electricidad, limpieza urbana, servicios sociales y limpieza de edificios públicos.

A lo largo de las sesiones impartidas se han abordado conceptos como el autoconocimiento de las cualidades del individuo, cómo funcionan los procesos de selección de las empresas o claves para un currículum exitoso. Además, también se ha informado sobre los recursos y servicios del SAE (Servicio Andaluz de Empleo), de gran utilidad para el acceso y candidatura a ofertas de trabajo.

Andalucía Activa es un proyecto de fomento del empleo en el ámbito local, cuyo objetivo es, precisamente, mejorar la empleabilidad mediante la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación. Dirigido a personas de entre 18 y 35 años y mayores de 45, la puesta en activo de estos proyectos está subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, con cargo a los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal.