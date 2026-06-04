El bar Teatro Auditorio renueva su imagen para disfrutar de la gastronomía local

El bar- cafetería del Teatro Auditorio Ciudad de Vícar volvió a abrir sus puertas con una imagen y dirección renovada para ofrecer a los ciudadanos ... un espacio donde disfrutar de la gastronomía local. La inauguración, que tenía lugar esta misma semana, contó con el apoyo de vecinos, familiares y miembros de la corporación municipal.

Así, el alcalde Antonio Bonilla compartió con los nuevos responsables su deseo «y estoy seguro de que así será, de un magnífico éxito en este nuevo proyecto en el que os embarcáis».

Las instalaciones del bar-cafetería se adjudicaron a la nueva gerencia el pasado mes de mayo por un periodo de 15 años tras la finalización de la última adjudicación. Así, el objetivo es poner a disposición de la ciudadanía un espacio gastronómico y para la convivencia, a la vez que se da impulso al comercio local.

Fran, el nuevo responsable de Café- Bodega El Teatro, destaca de este nuevo espacio una amplia variedad de tapas sin suplemento, raciones y comidas caseras que podrán degustarse tanto dentro del local como en su «magnífica terraza». Asimismo, ofrece un completo horario de lunes a sábado de 06.00h a 18.00h para disfrutar de «desayunos, aperitivos, almuerzos y meriendas».