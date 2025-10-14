Bar Flores se lleva el título de la mejor tostada de Vícar Ha resultado ganador de la Ruta de la Tostada tras el recuento de votos emitidos por los consumidores

El Ayuntamiento de Vícar ha dado a conocer los ganadores de la Ruta de la Tostada en la que participaron más de una veintena de establecimientos hosteleros. Tras el recuento de votos de los consumidores el ganador ha sido Bar Flores con una exquisita propuesta: pan artesano, untable de tomate seco y huevo de codorniz coronado con queso parmesano y aceite de trufa.

También se ha resuelto por sorteo el nombre de los cinco ganadores de una mochila-kit de supervivencia valorada en 100€ a quienes ya se ha dado la gran noticia. De esta forma, A.C., A.M., N.M., N.R. y M.F. han sido los consumidores que tras su participación en la Ruta de la Tostada y emitir sus votaciones han logrado hacerse con uno de los regalos sorteados. Para participar en el mismo era necesario sellar el consumo de 7 tostadas diferentes y depositar la papeleta con los votos.

La Ruta de la Tostada, que tuvo lugar durante el mes de julio, ha sido todo un éxito de participación tanto por la implicación del tejido comercial de Vícar, así como del conjunto de la ciudadanía. A través de esta actividad, el Ayuntamiento de Vícar promociona e impulsa el consumo local dando valor a la cultura gastronómica del municipio.

