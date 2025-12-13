El Ayuntamiento de Vícar finaliza unas obras que consolidan una mayor eficiencia energética

Las obras de reforma integral del Edificio Administrativo Municipal de Puebla de Vícarque se iniciaron el pasado lunes 10 de febrero de 2025 llegan a ... su fin tras completar los trabajos de mejora y adecuación contemplados en el proyecto.

Unas obras que tuvieron a los trabajadores del Consistorio trabajando en otras dependencias municipales como la Casa de la Juventud y el Deporte, en Venta Gutiérrez y que ya podrán volver al Ayuntamiento, un edificio remodelado, moderno y de un mayor ahorro energético que cuando estaban trabajando allí.

Según pudo saber IDEAL, el pasado 30 de octubre, el traslado de trabajadores al Consistorio estaba previsto para finales de noviembre o principios de diciembre, dado el buen hacer de los trabajadores respecto a la obra.

Unos trabajos que, tal y como definió el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, sirvieron para «convertir el edificio administrativo en un lugar de referencia arquitectónica, perfectamente integrado en el tejido urbano, y pensado para cubrir las necesidades de sus trabajadores y de los ciudadanos».

De esta forma, los servicios municipales que tuvieron que ser trasladados durante las obras ya han comenzado su retorno a la sede del Ayuntamiento (edificio administrativo) situado en el Bulevar Ciudad de Vícar número 1331, en la Puebla de Vícar. Así, en esta nueva etapa para la administración local se implementó una reestructuración de algunos de los servicios prestados.

Concretamente, la atención y gestión de Padrón, Agricultura y Medio Ambiente se traslada a la Casa de la Juventud y el Deporte, junto a las áreas cuya sede ya estaba establecida en dicho edificio (Cultura, Deportes, Festejos, Educación, Juventud y OMIC). El resto de áreas municipales regresarán a sus puestos originales en Puebla de Vícar.

Contexto

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, explicó el mes de febrero que «con esta obra vamos a convertir el edificio administrativo en un lugar de referencia arquitectónica, un edificio icónico para todos los ciudadanos, perfectamente integrado en el tejido urbano, y pensado para cumplir las necesidades de sus trabajadores y de los ciudadanos, y lo vamos a hacer dotándolo de una mayor sostenibilidad, favoreciendo al mismo tiempo un ahorro energético realmente espectacular».

Las obras consistieron en la rehabilitación exterior mediante una fachada ventilada de piedra natural, que modifica la estética general del edificio a la vez que reduce su mantenimiento. Además, con el objetivo de adaptar el edificio a la normativa de accesibilidad y utilización, se proyectó un nuevo acceso, mediante un sistema compuesto por atrio de entrada, rampas y escaleras accesibles, fusionando además la arquitectura con las zonas verdes circundantes y mejorando la accesibilidad tanto en la zona de entrada como las zonas de espera, escaleras y rampas y el acceso desde la zona de aparcamiento.

Novedades

En el interior y para hacer el edificio más habitable, se redistribuye una de las áreas eliminando su división interior y creando un espacio más funcional. Pero la parte más significativa del proyecto es la referida al uso de energías renovables y más eficientes mediante la instalación de placas fotovoltáicas y agua caliente sanitaria, con 60% de aporte solar.

Junto a ello, se rehabilita y aísla tanto la fachada como la cubierta, la carpintería y los vidrios y se instala un sistema iluminación Led, climatización y calefacción con sistema inteligente, purificadores de aire, y grifería e inodoros ecoeficientes.

Además, se mejora la zonaverde perimetral y se instala un depósito para favorecer la reutilización de aguas pluviales para el riego, junto a la instalación en el exterior de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la creación de tres plazas de aparcamiento adaptadas.

El proyecto de rehabilitación del ayuntamiento de Vícar, redactado por el arquitecto municipal, José Poveda, va a ser ejecutado por la Unión Temporal de Empresas Ayto Vicar 2005, integrada por Mayfra Obras y Servicios S.L., e Instalaciones Eléctricas Segura S.L.

Asimismo, las obras supusieron una inversión de casi un millón doscientos mil euros, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU, y se encuadran en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España.