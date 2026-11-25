El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla presentó un evento solidario que, junto a Cortadores Solidarios del Poniente, se llevará a cabo el próximo 8 de ... diciembre a favor de la Churrería Sol y Luna. Como recordó el propio alcalde, el pasado día 10 la familia que regenta este comercio hostelero en el municipio veía arder su negocio a consecuencia de un accidente. «Ante una situación como esta los ciudadanos reaccionamos y lo hacemos mediante la movilización uniendo fuerzas», señaló Antonio Bonilla.

De esta forma, la iniciativa nace como respuesta y ante el deseo de ayudar a la familia vicaria organizando un evento al que están llamados a participar el conjunto de la ciudadanía y tejido empresarial. Como se explicó durante la presentación, el del día 8 de diciembre será un evento al aire libre donde, entre otras, habrá sorteos, rifas, degustación gastronómica o venta de platos, con el jamón como producto estrella.

En este sentido, desde Cortadores Solidarios del Poniente ya se confirmaron la participación de una decena de profesionales que, además, realizarán una exhibición de sus destrezas. Asimismo, el Ayuntamiento de Trevélez se suma a la causa donde todo lo recaudado se destinará a la nueva puesta en funcionamiento del negocio de José e Inma, propietarios de Churrería Sol y Luna.

Por su parte, Joaquín López, popularmente conocido como Bernabé, y en representación de Cortadores Solidarios del Poniente, hizo un llamamiento a «todas las empresas que quieran participar este día aportando una idea, donativo, un stand, o realizar una actividad que complemente la jornada, son bienvenidas».

Y es que todos los implicados coinciden en que ésta será una jornada con el objetivo común de ayudar al resurgir de un comercio local. Una ayuda y un apoyo que ya han comenzado a recibir José e Inma, también presentes en el día de hoy, y cuyas muestras de cariño han querido agradecer «porque son muchos los que se han interesado por nuestra situación».

Así, el gran evento solidario tendrá lugar en torno al mediodía del 8 de diciembre en la explanada junto a la Iglesia de La Gangosa, donde se sitúa el quiosco- churrería. En los próximos días realizarán nuevas confirmaciones de participantes y actividades para ofrecer una jornada de entretenimiento y gastronomía con la solidaridad como sello.