Roquetas

G. C.

Auxilian a cuatro personas, entre ellas un menor, al averiarse un vehículo a 1.600 metros de altitud en Vícar

La Guardia Civil ha rescatado a los ocupantes del coche, que quedó averiado en el paraje de la Loma de Paniagua, a la altura del Barranco de la Atalaya

IDEAL

Almería

Jueves, 8 de enero 2026, 10:36

La Guardia Civil ha auxiliado este miércoles a los ocupantes de un vehículo que quedó averiado en el paraje de la Loma de Paniagua, a ... la altura del Barranco de la Atalaya, en el término municipal de Vícar, a unos 1.600 metros de altitud, bajo condiciones extremas de nieve y bajas temperaturas. En el interior del turismo viajaban cuatro personas, entre ellas un menor de ocho años.

