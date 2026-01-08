Auxilian a cuatro personas, entre ellas un menor, al averiarse un vehículo a 1.600 metros de altitud en Vícar

La Guardia Civil ha auxiliado este miércoles a los ocupantes de un vehículo que quedó averiado en el paraje de la Loma de Paniagua, a ... la altura del Barranco de la Atalaya, en el término municipal de Vícar, a unos 1.600 metros de altitud, bajo condiciones extremas de nieve y bajas temperaturas. En el interior del turismo viajaban cuatro personas, entre ellas un menor de ocho años.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Almería en un comunicado, el Centro de Mando y Coordinación de Servicios recibió el aviso sobre las 15,00 horas del día 7 de enero, lo que activó un operativo urgente ante las dificultades de acceso a la zona provocadas por la gran cantidad de nieve acumulada y el frío.

Hasta el lugar se desplazaron componentes de las Patrullas de Reserva y Seguridad de la tercera Compañía de la Guardia Civil de El Ejido, que actuaron con la «mayor celeridad y seguridad posible».

G. C.

El operativo se saldó con éxito y permitió la evacuación de todos los ocupantes del vehículo, que se encontraban en buen estado de salud, pese a las condiciones adversas del entorno.