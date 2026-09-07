25 aulas y biblioteca: así será la futura Escuela de Música de Vícar

La Escuela de Música de Vícar está cada vez más cerca de convertirse en una realidad tras la adjudicación de las obras anunciada por Diputación ... Provincial de Almería. Una noticia que el alcalde, Antonio Bonilla, recibió con alegría señalando éste como «un día grande para un proyecto que marcará historia para Vícar». Se trata de un ambicioso proyecto, sin precedentes en la provincia, que ofrecerá la oportunidad de instruirse en las artes musicales a más de 500 alumnos.

Así, el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Vícar y Diputación de Almería responde a una demanda del municipio «para el conocimiento y la vivencia artística». Como señaló el alcalde, «esta buena noticia se debe a la buena relación histórica que mantenemos con Diputación», que a su vez, no solo da vida a la Escuela de Música de Vícar, sino que ésta nace con proyección y estructura para convertirse en un Conservatorio.

Por su parte, José Antonio García Alcaina, presidente de la Diputación, también destacó la relación entre ambas administraciones cuya buena sintonía «redunda en favor de toda la sociedad porque esta escuela beneficiará a Vícar pero, también, a todo el Poniente y el resto de la provincia».

Con más de 4 millones de inversión, el proyecto cofinanciado al 70% por Diputación y 30% el Ayuntamiento, dará vida a unas instalaciones de cuatro plantas y una superficie total construida de 2.256,03 metros cuadrados. En su interior albergará diferentes salas de formación destinadas a la enseñanza musical de instrumentos de viento, cuerda, piano y percusión.

Además de las 25 aulas diseñadas para estas modalidades, la Escuela de Música de Vícar tendrá una biblioteca-fonoteca, camerino, espacio escénico interior de 94,50 metros cuadrados y un patio auditorio exterior de 466,73 metros cuadrados para conciertos y eventos.

Otro de los elementos clave de esta construcción será su ubicación en una parcela municipal junto al IES La Puebla y el Bulevar Ciudad de Vícar. Así, la Escuela de Música ocupará un lugar destacado en el plano urbanístico conectándola con las principales vías de acceso al municipio e integrándola en su paisaje.

La materialización de la Escuela de Música de Vícar forma parte de un completo proyecto para el municipio en el que las artes, la música, el deporte y la ciencia completan el eje de Vícar Ciudad Educadora.