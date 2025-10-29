La Asociación Española Contra el Cáncer organiza la jornada 'Hoy tomamos café con…' sobre el cáncer de mama

El Ayuntamiento de Vícar y la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería organizan este miércoles la jornada 'Hoy tomamos café con…', una sesión informativa ... sobre el cáncer de mama.

El lugar escogido para este foro es el Hall del Teatro Auditorio Ciudad de Vícar donde, a partir de las 18.00 horas, comenzará la ponencia a cargo del doctor Juan Manuel Rodríguez Alonso, jefe de sección de cirugía en la unidad de mama del Hospital Universitario Torrecárdenas. Bajo el título 'Cáncer de mama: hay esperanza', el doctor Rodríguez Alonso hablará a las y los asistentes sobre esta enfermedad más allá de la sintomatología y tratamientos.

Además, el consistorio y la Asociación Española Contra el Cáncer unen fuerzas en esta jornada a favor de la visibilidad, apoyo de quienes padecen la enfermedad y en una petición continua por la inversión en investigación. De este modo, también tomarán parte de la conferencia el alcalde, Antonio Bonilla, así como la presidenta de la asociación en Almería, Magdalena Cantero Sosa.

La jornada 'Hoy tomamos café con…' es gratuita y abierta al público general, invitando al conjunto social a tomar parte de esta sesión informativa donde, además, podrán plantearse dudas y reflexiones.