Arranca la XXI edición del programa de Educación Vial bajo el lema 'Contigo Vícar es más seguro'

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, presentó la XXI edición del programa de Educación Vial correspondiente a este curso 2026/2027 bajo el lema 'Contigo ... Vícar es más seguro'. Durante la presentación oficial del programa, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Educación Vial, estuvieron presentes junto al alocalde, Antonio Bonilla, la concejala de Educación, Infancia y Juventud, Gracia Montoro, el jefe de la Policía Local de Vícar, José Tomás Zamora, el concejal de Seguridad Ciudadana, Evaristo López, el concejal de Tráfico y Movilidad, José Luis Leseduarte, y el coordinador del programa, Miguel Ángel Fernández.

El programa de Educación Vial es una iniciativa municipal que cumple este curso 21 años como referente de la Cultura de la Seguridad en Vícar, para los más de tres mil alumnos que cada año pasan por sus cursos. Por las instalaciones del Centro de Educación Vial circularán durante todo el curso estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional. Asimismo, los valores transmitidos a través de la campaña se extienden a otros municipios de la provincia gracias a la visita de los muchos centros educativos que solicitan formar parte de esta experiencia.

Por otra parte, cabe destacar que aunque se trate de un programa especialmente dirigido a la comunidad escolar, también se hacen partícipes a otros colectivos como el de personas mayores, embarazas o migrantes a través de sesiones específicas.