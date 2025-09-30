Aprobadas las Cuentas Generales de 2024 con apoyo a la defensa de los servicios públicos

J. Cortés Vícar Martes, 30 de septiembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

La Corporación Municipal de Vícar se reunió el pasado 25 de septiembre en el Salón de Plenos con motivo de la primera sesión ordinaria tras el verano. Una sesión fuertemente marcada por el debate de aprobación de la Cuenta General 2024 en la que el Alcalde, Antonio Bonilla, ha defendido «la salud económica de este municipio». Esa salud, ha señalado el Alcalde, queda reflejada a través de la Cuenta General como «una radiografía perfecta que nos demuestra que cada año somos más fuertes».

Además, el Alcalde ha defendido la profesionalidad de los trabajadores municipales cuando el portavoz del Partido Popular, José Manuel Manzano, ha puesto en entredicho el desempeño de los mismos en repetidas ocasiones.

Por un lado, y como ya hizo durante la aprobación del Presupuesto, ha criticado el gasto municipal en personal. Ante esto, el Alcalde le ha recordado que es «un orgullo contar con el equipo que cuenta esta administración donde podemos decir, además, que todos los servicios son públicos. No hemos privatizado nada».

Por otro lado, también ha cuestionado la efectividad de los técnicos al presupuestar grandes obras como, por ejemplo, la guardería de Los Llanos de Vícar. Ante esto, la portavoz del Equipo de Gobierno le ha recordado que existe una financiación afectada de 2023 que, junto a otra partida incluida en el Presupuesto 2024, completa el coste total de las obras cofinanciadas por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Con todo ello, ha instado al portavoz del PP a que prepare con rigor sus intervenciones y no tergiverse la información.

En definitiva, la Cuenta General del ejercicio 2024 «es una cuenta transparente, con una ejecución del 95%, sin servicios privatizados y con una deuda municipal cero desde el pasado 29 de julio», ha remarcado Luz María Fernández, portavoz del Equipo de Gobierno.

Otros asuntos del día

En el resto del orden del día han quedado aprobados otros asuntos como la Declaración Institucional y su traslado a la Federación Salud Mental Andalucía con motivo del Día Mundial de la Salud Mental; así como la solicitud de Alcaldía a la Diputación provincial para el asfaltado de la carretera AL-3304.

Por su parte, desde el grupo municipal de VOX se han presentado dos mociones que también han quedado respaldadas por el conjunto de la corporación. De un lado, instar a la Junta de Andalucía a la limpieza con carácter urgente de las ramblas, al tratarse de sus competencias; y de otro lado, reforzar en la medida de lo posible las labores de jardinería, equipo cuyo trabajo ha puesto en valor.

En una línea similar, el Partido Popular ha llevado a Pleno una moción sobre el mantenimiento de los espacios ajardinados y el Manifiesto por el Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre de 2025), secundado por todos los partidos.