El alcalde charla con mujeres en un centro educativo. IDEAL

Antonio Bonilla supervisa los preparativos para el inicio del curso escolar 2025/2026

El alcalde ha coordinado los trabajos de mejora y mantenimiento así como el dispositivo de seguridad para la «vuelta al cole»

J. C.

Vícar

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:54

El Alcalde de Vícar, junto a la concejala de Educación, ha supervisado en las últimas semanas la puesta a punto de los colegios y sus entornos con motivo del inicio de curso. Tras las vacaciones de verano miles de niños y niñas de Vícar volverán a las aulas en un nuevo año lleno de aprendizajes y vivencias vitales y por ello «cuidamos cada detalle garantizando una vuelta exitosa a los centros», como ha señalado Antonio Bonilla.

Además, también forma parte de estos preparativos la coordinación del dispositivo de seguridad, supervisado por el Alcalde junto al concejal del área, Policía Local y Protección Civil. El diseño de este plan está encaminado, especialmente, a garantizar la normal circulación de peatones y vehículos facilitando las entras y salidas de los colegios.

Entre los trabajos de mejora, acondicionamiento y mantenimiento que se han realizado durante los meses de verano se encuentran la sustitución de la valla perimetral del CEIP Federico García Lorca o la reparación y pintado de la fachada exterior del CEIP Virgen de la Paz así como el arreglo de su pista deportiva, entre otros. Además, entre las grandes obras a destacar se encuentra la creación del comedor del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente en Llanos de Vícar. Una novedad de suma importancia en este curso 2025/2026 ya que hasta el momento las instalaciones no disponían de comedor propio y «con la apertura del comedor conseguimos prestar un servicio para casi 50 niños contribuyendo a la conciliación familiar».

Por otra parte, desde los Servicios Públicos Urbanos del Ayuntamiento de Vícar se han realizado acometidas de fontanería, carpintería, pintura y limpieza según las necesidades de cada centro educativo y en permanente escucha a los requerimientos de las AMPAs.

