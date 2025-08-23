Antonio Bonilla supervisa las obras del CEIP Virgen de La Paz

El arreglo de la pista deportiva, y reparación y pintado de la fachada supusieron una inversión de casi 60.000 euros

J. C. Vícar Sábado, 23 de agosto 2025, 00:14 Comenta Compartir

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, acompañado de la concejala de Educación, Gracia Montoro, visitó este miércoles las obras de reparación y pintado de la fachada exterior del CEIP Virgen de la Paz, que se encuentran ya bastante avanzadas y que se espera que hayan concluido de cara al inicio del próximo curso escolar.

Según explicó el alcalde «se trata de una construcción con cincuenta años de antigüedad, cuya fachada exterior se encontraba en muy mal estado de conservación». Para el alcalde, «una de las prioridades de este equipo de gobierno es colaborar con la comunidad educativa para que nuestros centros escolares, especialmente los de mayor antigüedad, cuenten con instalaciones completamente remozadas».

Las actuaciones, que se llevaron a cabo debido al avanzado estado de deterioro que presentaba toda la fachada exterior del colegio, estuvo motivado principalmente por el uso y la antigüedad e incluían los trabajos previos de saneado, picado y reparación del paramento y su posterior pintado, utilizándose para ello colores pastel de diferentes gamas para cada uno de los edificios.

Todo ello supondrá una aportación municipal de otros 24.000 euros, a los que hay que unir la inversión de otros 35.000 euros, destinados a la reforma integral de las pistas deportivas del centro escolar, que ya finalizaron por completo.

Del mismo modo, se encuentran en una fase muy avanzada y próximas a su final las obras de reparación de las escaleras laterales de la pista deportiva en el Colegio Federico García Lorca de Las Cabañuelas.

Al mismo tiempo que se llevan a cabo estas dos obras, operarios de los servicios municipales están llevando a cabo diversos trabajos de mejora en estos dos y en el resto de los centros educativos del municipio, atendiendo a las prioridades expuestas tanto por los padres y madres de alumnos de cada colegio, como por sus respectivos equipos directivos.

En este sentido, los servicios de fontanería y pintura del Ayuntamiento se encuentran ejecutando en las últimas semanas diversos trabajos de reparación con el objetivo de que todos los colegios del municipio estén en perfectas condiciones una vez de comienzo el curso escolar el próximo 10 de septiembre.