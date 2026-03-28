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El equipo de Gobierno de Antonio Bonilla junto al embajador. IDEAL

Antonio Bonilla recibe al embajador de la República de Uzbekistán

El Alcalde ha ejercido como anfitrión durante la visita diplomática al municipio

J. C.

Vícar

Sábado, 28 de marzo 2026, 14:41

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Antonio Bonilla, alcalde de Vícar, recibió en la mañana de este viernes, 27 de marzo, al embajador de la República de Uzbekistán, Farrukh Tursunov, quien ... se encuentra de visita en la provincia de Almería.

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