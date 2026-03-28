Antonio Bonilla recibe al embajador de la República de Uzbekistán

Antonio Bonilla, alcalde de Vícar, recibió en la mañana de este viernes, 27 de marzo, al embajador de la República de Uzbekistán, Farrukh Tursunov, quien ... se encuentra de visita en la provincia de Almería.

De esta manera, el regidor municipal ejerció de anfitrión en un recorrido realizado por el edificio administrativo del Ayuntamiento de Vícar. Junto a ellos también formaron parte de esta visita institucional miembros del equipo de Gobierno municipal, así como la agregada comercial de la Embajada, Svetlana Yakunina.

A su paso por el Despacho de Alcaldía, el embajador de la República de Uzbekistán dejó un emotivo mensaje en el libro de firmas, destacando las similitudes que unen al municipio de Vícar con algunas de las regiones de su país y expresó su deseo sobre un posible hermanamiento.

Asimismo, durante su visita diplomática, Farrukh Tursunov mostró su interés por conocer algunos de los rasgos identitarios y culturales de Vícar, así como el sector agrícola, principal motor económico en la provincia. De esta forma, la ruta finalizó con la visita a instalaciones agrícolas de la zona y cooperativas.