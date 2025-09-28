Antonio Bonilla presenta el Plan Local de Prevención de incendios en Sierra de Gádor

Se trata de una importante medida para proteger espacios como el Peñón de Bernal, Paraje El Tartel, Valle de la Villa de Vícar y los yacimientos argáricos

El Alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha puesto en marcha el Plan Local de Prevención de Incendios en el entorno natural de Sierra de Gádor. Concretamente, se trata de una actualización de dicho plan en el que se encuentran tres localizaciones estratégicas: por un lado, el monumento natural del Peñón de Bernal y paraje El Tartel; por otro, el valle de la Villa de Vícar y, finalmente, el entorno de los yacimientos argáricos- La Pintoresca.

Como ha señalado el edil, con la actualización del Plan Local de Prevención de Incendios, el municipio se anticipa y prepara para hacer frente a una posible situación de emergencia en el amplio entorno natural con el que cuenta Vícar. Así, el objetivo es adoptar medidas de prevención así como estrategias y líneas de actuación.

Antonio Bonilla ha coordinado el trabajo de estudio y planteamiento del plan, junto a Policía Local y Protección Civil. De esta forma, como parte de dicha implementación, se ha realizado una visita a la zona señalada comprobando, además, el estado actual del entorno.

Desde el Ayuntamiento de Vícar, con el Alcalde a la cabeza, se trabaja en la Cultura de la seguridad siempre desde una visión previsora y con proyección hacia el futuro, tal y como queda reflejado a través de actuaciones como la que se presenta.