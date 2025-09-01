Antonio Bonilla pone en valor el desempeño de los monitores en la Piscina Municipal

El alcalde ha visitado las instalaciones donde están llegando a su fin los cursos de verano de natación

J. C. Vícar Lunes, 1 de septiembre 2025, 01:50

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, visitó la mañana de este viernes 22 de agosto la Piscina Municipal donde están teniendo lugar las últimas jornadas de los cursos de verano. Un encuentro que el primer edil quiso aprovechar para felicitar a los monitores responsables de dicha formación y poner en valor su excelente desempeño.

«Cada año son cientos de familias las que confían en estas instalaciones y sus profesionales para el aprendizaje de sus hijos. Desde los primeros contactos con el agua hasta el perfeccionamiento de diferentes técnicas y modalidades, los cursos de verano en la Piscina Municipal son una de las actividades más demandadas y el equipo de monitores ha demostrado estar a la altura», señaló Antonio Bonilla.

De esta forma, el próximo 29 de agosto tendrá lugar la jornada de clausura a una temporada estival que contó con alrededor de 2.000 niños y niñas tanto en la Piscina Municipal de Las Cabañuelas como en la de Villa de Vícar.

Además, cabe recordar que al éxito de los cursos de verano (que cuentan con tres turnos durante los meses de julio y agosto) se suma la formación continua que se desarrolla a lo largo de todo el año con clases para todas las edades y niveles.

Por otro lado, Los 69 alumnos que tomaron parte en el segundo de los turnos de los cursos intensivos de natación que se vienen impartiendo en la Piscina Municipal de Las Cabañuelas, cerraron el mismo con una exhibición y la posterior recogida de diplomas.

La mayoría de los participantes estaban repartidos entre los de 2 a 5 años, benjamines, con hasta cuatro turnos, e infantiles (de 6 a 10 años) con tres, a los que se suman los turnos de jóvenes y mayores, éstos con un mes de duración, y el aquasport. El acto de clausura de este turno contó con la presencia del alcalde de Vícar quien les felicitó por este aprendizaje, además de animar a los más novatos a seguir aprendiendo.

Temas

Verano

Vícar