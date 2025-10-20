Antonio Bonilla participará como ponente en el VI Congreso Andaluz de Educación Vial

El alcalde ha sido invitado a las jornadas por su experiencia al frente de un municipio pionero y referente en la materia

J. C. Vícar Lunes, 20 de octubre 2025, 16:59 Comenta Compartir

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, participará la próxima semana en el VI Congreso Andaluz de Educación Vial que se celebrará en Sevilla los días 22 y 23 de octubre. Organizado por ATESVAN y la Fundación Smart Baby, el regidor municipal ejercerá como ponente por su trayectoria como defensor de la educación y seguridad vial.

De esta forma, Antonio Bonilla formará parte de la ponencia 'Entre lo público y lo privado, alianzas que funcionan' aportando su experiencia al frente de una administración local como la de Vícar, municipio pionero y referente en la materia. Junto a él estarán también Daniel Benítez, en representación de la Fundación Feu Vert; Josep María Vallés, presidente de la Fundación Smart Baby y formador S.V. Naciones Unidas; y la periodista especializada Maite Cañamares, que dirigirá el diálogo entre los participantes.

La presencia del municipio de Vícar, representado por el alcalde, es patente del trabajo que se realiza desde hace décadas a favor de la concienciación y formación de la ciudadanía para la seguridad vial.

En este sentido, cabe recordar la creación del programa de Educación Vial de Vícar en el año 2006 así como la homologación del centro situado en La Gangosa, en 2011. No en vano, ésta es una materia que se comenzó a tratar en el municipio mucho antes del comienzo del programa escolar.

También destacan en este sentido el galardón a la Gobernanza Local que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) otorgó a Vícar el pasado año, o el premio a las Buenas Prácticas en Educación Vial para municipios de 25.000 a 100.000 habitantes, con el que ATESVAN reconocía ya en 2019 la labor desarrollada por el Centro de Educación Vial de Vícar.