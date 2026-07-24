«Antonio Bonilla niega que Vícar sea un municipio inseguro»

Este viernes se celebraron tres plenos extraordinarios para disminuir la inseguridad en las calles de Vícar a iniciativa de los tres grupos políticos existentes en ... el Consistorio vicario. Tres plenos en los que todas las iniciativas de los tres grupos municipales fueron aprobadas por unanimidad para luchar contra la inseguridad, «aunque se impidió una declaración conjunta contra el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas», según indicó el PP de Vícar.

Asimismo, el Partido Popular de Vícar pidió en sendos plenos que se realice una petición conjunta del pleno al ministro de Interior, al señor Marlaska, para que no se cierre el cuartel de La Benemérita de Roquetas, «el ámbito de actuación de la Benemérita es comarcal y en muchos casos son los agentes roqueteros los que prestan su servicio en el municipio de Vícar en los invernaderos, en la disuasión y persecución de delitos como robos o vandalismo; no entendemos cómo el alcalde dice ser «de los agricultores» mientras está de acuerdo con que se desmantele el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas, a pesar del alto índice de criminalidad que tenemos en nuestro municipio, el más alto de la provincia según el último informe de criminalidad del Ministerio de Interior».

En los diferentes plenos extraordinarios se pidió el incremento de la plantilla de la policía local y el incremento de la plantilla de la Guardia Civil, como medida para disminuir la tasa de criminalidad en el municipio. A juicio de Manzano «lo que estamos viviendo hoy en Vícar es la genuflexión del alcalde ante la realidad palmaria que vivimos en el municipio, un municipio a merced a los delincuentes, cuyo único responsable es Antonio Bonilla y su gobierno sanchista, que se dedica a desmantelar los cuerpos de la Guardia Civil y en este caso el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas. Todos los municipios de más de 100.000 habitantes de Andalucía tienen su cuartel de La Benemérita, así que, cómo es posible que se cierre el roquetero, con la alta tasa de criminalidad que tenemos en la comarca y especialmente en Vícar con el beneplácito de Antonio Bonilla».

Para Manzano «la promesa de un cuartel del Instituto Armado en Vícar costaría a los vicarios 2.000.000 euros más la cesión de una parcela de 20.000 metros cuadrados, sin embargo, ese cuartel llegaría como muy pronto en 2029, en caso de construirse, porque el Gobierno Central no tiene Presupuestos, ni los ha tenido en tantos años. Por tanto, quién va a encargarse de la seguridad del campo cuando no tengamos el cuartel de Roquetas y hasta que se construya el anunciado cuartel; los socialistas saben que al Gobierno de Sánchez le quedan un par de vistillas en los juzgados antes colapsar, por tanto, ante unas elecciones fortuitas inminentes, la construcción del cuartel será y quedará en una promesa electoral muy a pesar nuestro. Lo lógico es que no se cierre el cuartel roquetero hasta que no esté listo y en servicio el vicario, no podemos permitirnos tanta inseguridad en los barrios y en el campo».

En relación a la plantilla de la Policía Local, la FEMP recomienda que el número de efectivos sea de al menos 1,5 agentes por cada 1.000 habitantes, mientras que la Unión Europea dice que la tasa se sitúe entre 1,5 y 2. Con una plantilla de unos 30 agentes, de la que hay que restar bajas y comisiones de servicio a otros municipios, quedan sobre unos 24 agentes efectivos.

«La realidad del municipio es que en las noches vicarias no hay presencia policial en las calles, cuando un vecino llama, la respuesta es que no hay patrulla o la que hay, está en un servicio; el único responsable es Antonio Bonilla en la gestión del cuerpo, por tanto, que lecciones puede darnos a los representantes de los vecinos sobre «cultura de seguridad» más allá de cuatro voces en sede plenaria y algún golpe en el pecho ante su corte nobiliaria, a nosotros no nos impresiona. Tantos años con la misma plantilla de Policía Local, con un sindicato mayoritario enfrentado, cuyos representantes ya han dicho que así no, que se les debe tener en mayor consideración, con mejores medios, con más efectivos y mejores sueldos, que han llevado a muchos de ellos a expresar su deseo de pedir cambio de destino, ese no es el camino hacia la mejora de la seguridad vicaria», concluyó el portavoz del PP de Vícar, José Manuel Manzano.