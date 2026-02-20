Antonio Bonilla entrega los premios de la V Edición de la Ruta Hispanidad y de la I Tostada

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla ha hecho entrega de los premios de la Ruta de la Tostada y la Ruta de la Tapa, dos ... citas que han llenado los bares del municipio de sabor y participación. Los ganadores fueron el Bar Flores, en la Ruta de la Tostada, y el bar-Restaurante Vicasol I, en la Ruta de la Ta y con la que se pretende impulsar y poner en valor la hostelería de Vícar.

El Restaurante Vicasol I resultó ganador de la Ruta de la Tapa de Vícar al contar con la mayor puntuación por parte de los consumidores. Su propuesta gastronómica en esta V edición de la Ruta fue una suculenta hamburguesa con ingredientes de calidad, que conquistó el paladar de los vicarios.

La V Ruta de la Tapa (Ruta de la Hispanidad) de Vícar tuvo lugar entre el 12 de octubre y el 8 de diciembre pasados, contando este año con la participación de un total de catorce establecimientos hosteleros del municipio, que han volcado su creatividad en la elaboración de tapas especiales, dando prioridad a los productos de cercanía.

En cuanto a la primera edición de la Ruta de la Tostada, en la que participaron más de una veintena de establecimientos hosteleros, el ganador fue el Bar Flores con una sabrosa tostada preparada con pan artesano, untable de tomate seco y huevo de codorniz coronado con queso parmesano y aceite de trufa.

La Ruta de la Tostada, con la que el Ayuntamiento de Vícar pretende promocionar e impulsar el consumo local dando valor a la cultura gastronómica del municipio, se desarrolló durante el pasado mes de julio, obteniendo un importante nivel de participación tanto por la amplia implicación del tejido comercial de Vícar, como por su seguimiento por el conjunto de la ciudadanía.