Roquetas

Antonio Bonilla entrega los premios de la V Edición de la Ruta Hispanidad y de la I Tostada

Vícar ·

Los ganadores fueron el bar Vicasol 1 y el bar Flores, respectivamente

J. C.

Vícar

Viernes, 20 de febrero 2026, 00:40

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla ha hecho entrega de los premios de la Ruta de la Tostada y la Ruta de la Tapa, dos ... citas que han llenado los bares del municipio de sabor y participación. Los ganadores fueron el Bar Flores, en la Ruta de la Tostada, y el bar-Restaurante Vicasol I, en la Ruta de la Ta y con la que se pretende impulsar y poner en valor la hostelería de Vícar.

