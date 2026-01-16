Antonio Bonilla coordina los dispositivos de seguridad y limpieza del Hip Hop Street Vícar 2026

Hip Hop Street Vícar, el gran festival de la cultura urbana, regresa un año más en una sorprendente edición donde conciertos, competiciones y arte volverán ... a superar las expectativas. A tan solo un par de días de su celebración, las diferentes áreas municipales involucradas ultiman todos los detalles para acoger a los visitantes que cada año participan activamente.

Aunque Hip Hop Street Vícar 2026 tendrá lugar durante toda la jornada de este sábado, lo cierto es que la actividad ya ha dado comienzo con el pintado de grafitis de gran formato. Seis artistas trabajan desde el martes en sus propuestas para esta edición y que pasarán a formar parte del arte urbano del municipio durante los próximos años.

Así, los espacios escogidos para esta ocasión se sitúan en Calle Ópalo, Calle Zafiro y junto al Pabellón José Cano, todos ellos en La Gangosa. En cuanto a los nombres propios que este año firmarán sus obras de arte se encuentran: Irene López León (Barcelona), Manomatic (Huelva), Brea (Cáceres), Furyo (Valencia), Moxaico (Almería) y Salen One (Vícar).

Seguridad y limpieza

Dentro de los preparativos previos a esta ya consolidada cita se han celebrado dos importantes reuniones presididas por el alcalde, Antonio Bonilla. De un lado, la reunión de coordinación de seguridad junto a Policía Local y Protección Civil y, de otro lado, la de limpieza. En ambos casos se ha organizado a las áreas y personal competente para garantizar el normal trascurso del acto.

Así, tal y como ha explicado Antonio Bonilla, se garantiza la seguridad de los asistentes y participantes con un dispositivo a la altura de un evento de esta magnitud. Del mismo modo, queda diseñado el plan de limpieza durante y después de la jornada con el fin de mantener las calles, instalaciones municipales y entorno en las mejores condiciones.

Ocio responsable y respetuoso

Otro de los elementos que forman parte de Hip Hop Street y sobre el que se viene incidiendo con especial interés en las últimas ediciones es el del ocio responsable y respetuoso. En este sentido, la presencia del Punto Violeta se configura como un espacio seguro y referente para la concienciación y prevención de la violencia machista.

El Punto Violeta, enmarcado en el proyecto de desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, estará activo en la Plaza Anfiteatro de La Gangosa desde las 20.00h del sábado 17 y hasta las 01.00h del domingo.

Entre los servicios concretos que se ofrecerán a través del Punto Violeta se encuentran: informar sobre los recursos disponibles para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, formar a hombres y mujeres contra violencia sexual, pautas de seguridad y protección, derivación si procede a servicios especializados y cuerpos de seguridad, así como visibilización de la importancia del apoyo social.

Además, como novedad, este año se ha incorporado a la campaña de concienciación y prevención el reparto de 1.000 vasos reutilizables en las barras que estarán habilitadas en el Anfiteatro.

Así, todo está listo para que de comienzo una nueva edición de Hip Hop Street Vícar donde habrá actividades para todas las edades desde primera hora de la mañana en el entorno del Pabellón José Cano y el Anfiteatro de La Gangosa. Todos los horarios y última hora sobre dichas actividades podrán consultarse a través del perfil Vive Vícar en Facebook e Instagram.