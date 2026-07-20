Antonio Bonilla da la bienvenida a nuevos agentes de Policía Local

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, dio la bienvenida a Gracia, Arturo y Alberto, los tres nuevos agentes de Policía Local que forman parte ya ... del cuerpo municipal. De esta forma, el número de efectivos crece hasta alcanzar los 31, cumpliendo el objetivo del Gobierno Municipal, «desde donde trabajamos continuamente en la cultura de la seguridad», como destacó Antonio Bonilla.

Con la incorporación de estos tres agentes se sigue avanzando en aumentar la dotación de agentes para la seguridad de los ciudadanos. Actualmente se encuentra abierto un proceso selectivo para la incorporación de otros tres nuevos agentes y la Oferta Pública de Empleo de este año incluye otras cuatro plazas más, con lo que se alcanzarían los 38 agentes.

El encuentro, que tuvo lugar en el despacho de Alcaldía, contó además con la presencia del jefe de Policía Local de Vícar, Tomás Zamora; el concejal de Personal y Seguridad Ciudadana, Evaristo López; la teniente de alcalde, Luz María Fernández; y la concejala de Presidencia, Vanesa Lidueña.

Durante el acto de bienvenida, el alcalde deseó toda la suerte a los agentes en esta próxima etapa de formación a la vez que incidió en la responsabilidad que conlleva el cargo. «A partir de ahora formáis parte de esta administración y como tal se espera de vosotros el correcto cumplimiento de vuestros deberes al servicio del municipio siempre con sujeción a la ley, con el objetivo permanente de proteger a los ciudadanos».

Tras superar las pruebas de oposición, los tres nuevos agentes pasaron su periodo de instrucción en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) Sevilla donde completaron su formación teórica. A partir de ahora los nuevos agentes ya están incorporados activamente a la vida diaria del cuerpo en Vícar. Finalmente, y tras superar positivamente dichas etapas, tomarán posesión oficial de su cargo en el próximo mes de noviembre.