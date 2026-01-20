Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El alcalde destaca la importancia de esta incorporación al municipio con la cultura de la seguridad como bandera. IDEAL

Antonio Bonilla da la bienvenida a los nuevos agentes de Policía Local

Vícar ·

Comenzarán su formación teórica en Sevilla y ejercerán activamente en las calles de Vícar a partir del mes de julio

J. C.

Vícar

Martes, 20 de enero 2026, 18:42

Comenta

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, dio hace unos días la bienvenida a los tres nuevos agentes de Policía Local que pasarán a formar parte ... del cuerpo municipal en los próximos meses. De esta forma, el número de efectivos crece cumpliendo el objetivo del Gobierno Municipal, «desde donde trabajamos continuamente en la cultura de la seguridad», como destacó Antonio Bonilla, alcalde del municipio.

