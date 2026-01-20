Antonio Bonilla da la bienvenida a los nuevos agentes de Policía Local

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, dio hace unos días la bienvenida a los tres nuevos agentes de Policía Local que pasarán a formar parte ... del cuerpo municipal en los próximos meses. De esta forma, el número de efectivos crece cumpliendo el objetivo del Gobierno Municipal, «desde donde trabajamos continuamente en la cultura de la seguridad», como destacó Antonio Bonilla, alcalde del municipio.

El encuentro, que tuvo lugar el pasado viernes en el despacho de Alcaldía, contó además con la presencia del Jefe de Policía Local de Vícar, Tomás Zamora; el concejal de Personal y Seguridad Ciudadana, Evaristo López; la Teniente de alcalde, Luz María Fernández; y el concejal de Movilidad y Tráfico, José Luis Leseduarte.

Durante el acto de bienvenida, el primer edil vicario deseó toda la suerte a los agentes en esta próxima etapa de formación a la vez que incidió en la responsabilidad que conlleva el cargo. «A partir de ahora formáis parte de esta administración y como tal se espera de vosotros el correcto cumplimiento de vuestros deberes al servicio del municipio, sus ciudadanos y su protección».

Tras superar las pruebas de oposición, los tres nuevos agentes viajarán a Sevilla para completar su formación teórica y desde el mes de julio se incorporarán activamente a la vida diaria del cuerpo en Vícar. Finalmente, y tras superar positivamente dichas etapas, tomarán posesión oficial de su cargo en el mes de noviembre.

Por otro lado, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, hizo públicos los datos de la Campaña de controles de alcoholemia realizada a lo largo de la penúltima semana de diciembre en las principales vías de titularidad municipal, dentro de las actuaciones que la Dirección General de Tráfico lleva a cabo regularmente. Asimismo, el alcalde valoró muy positivamente los resultados,