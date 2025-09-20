Antonio Bonilla anuncia el inicio de la recogida voluntaria de aceitunas en Vícar La actividad anima a los vecinos a su recolección para consumo propio, perpetuando una tradición ancestral

El Alcalde de Vícar ha informado de que un año más da comienzo la recogida voluntaria de aceitunas en el municipio de Vícar. Se trata de una resolución por la que cada temporada se anima a los vecinos y vecinas a la recolección para consumo propio de los diferentes olivos de titularidad municipal.

«Mantenemos así viva una antigua costumbre de los vecinos de Vícar que desde tiempo inmemorial, acudían en familia a los cortijos y fincas donde abundaban los olivos para la recogida de la aceituna».

Tal y como se detalla en el Bando de Alcaldía publicado, dicho periodo de recogida se extenderá desde el día 18 de septiembre hasta el fin de la campaña, limitando a un máximo de 10 kilogramos por unidad familiar. Asimismo, se recuerda que esta actividad deberá llevarse a cabo con técnicas respetuosas para los olivos y bajo la responsabilidad de los ciudadanos.

Desde hace ya más de dos décadas se viene permitiendo esta recogida ciudadana, que se concentra en mayor medida en el Huerto de los Olivos de Puebla de Vícar. Son decenas los olivos con los que cuenta el citado huerto, en el que se encuentra ubicado también el Museo del Olivar vicario, presidido por elementos utilizados en el proceso olivarero.

En el total del término municipal se estimar que podría haber unos 300 olivos, de los que podrían extraerse unos 5.000 kilos de aceituna. Los olivares municipales se encuentran repartidos por todo el municipio, y existen numerosas zonas verdes en la que proliferan los olivos, como las inmediaciones del IES Villa de Vícar, en La Gangosa, el entorno del Pabellón de Deportes de Los Llanos, o el bulevar Ciudad de Vícar, donde en 2019 se plantaron un total de 25 olivos en el tramo de las columnas.

