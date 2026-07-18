Por Andalucía e IU exigen mantener el transporte escolar en Vícar

El Grupo Parlamentario Por Andalucía registró una Proposición No de Ley (PNL) ante comisión y una pregunta con ruego de contestación escrita en el Parlamento ... andaluz dirigidas a garantizar el derecho al transporte escolar gratuito y seguro para el alumnado del municipio de Vícar. La iniciativa, impulsada por el diputado Ernesto Alba, surge en respuesta a la reciente decisión de la Consejería de Desarrollo Educativo de suprimir las líneas de transporte complementario que conectan los núcleos de Las Cabañuelas y La Gangosa con el IES La Puebla.

A través de estas iniciativas, Por Andalucía insta a la Junta a mantener el transporte de forma gratuita hasta que entre en funcionamiento el futuro IES de Las Cabañuelas, cuya construcción urgente también reclaman acelerando los trámites administrativos y presupuestarios, y a realizar una evaluación técnica de los riesgos viales que afrontarían los menores si se ven obligados a realizar el trayecto a pie. Paralelamente, la pregunta parlamentaria exige aclaraciones sobre los motivos por los que se están rechazando solicitudes de transporte en La Gangosa sin que exista una resolución administrativa expresa que lo ampare.

Esta ofensiva institucional coincide con el proceso de movilización iniciado en el municipio, donde las AMPAs informaron detalladamente a toda la comunidad educativa de los problemas detectados en el servicio. De estos encuentros salió el compromiso firme de toda la comunidad de reivindicar y emprender acciones para recuperar el transporte escolar. En este marco social, las familias agradecieron expresamente la participación y el apoyo mostrado por los diferentes grupos políticos locales, señalando al mismo tiempo la labor de Por Andalucía al elevar el conflicto de forma inmediata al Parlamento andaluz.

Por su parte, el portavoz de la asamblea de Izquierda Unida en Vícar, José Gallardo, cuestionó los argumentos de la administración autonómica para recortar el servicio. «La Junta de Andalucía pretende suprimir el transporte escolar entre el barrio de Las Cabañuelas y el IES La Puebla basándose, según la propia Delegación, en que Las Cabañuelas no está lo suficientemente lejos del centro educativo», explicó el portavoz local.

Gallardo criticó la falta de conocimiento técnico mostrada por los responsables del área. «Esta misma delegación, en una reunión con la representación de las familias (AMPA), desconocía el número exacto de usuarios de este servicio de transporte. Tampoco saben que las rutas a pie tienen que atravesar dos puntos de mucho tráfico, registrándose en uno de ellos una media de 3.000 vehículos al día», alertó. Para el portavoz de IU, la medida trasciende lo administrativo: «Suprimir el transporte es un ataque más a los servicios públicos, con el objetivo del gobierno de PP y Vox de desmantelarlo».

Para finalizar, Gallardo ratificó el respaldo total de la organización a las familias afectadas. «Desde Izquierda Unida de Vícar nos ponemos a disposición de la comunidad educativa vicaria y de la AMPA para ayudarlas y acompañarlas activamente en sus reivindicaciones. Ya hemos dado el primer paso a nivel andaluz con la PNL de nuestro parlamentario Ernesto Alba, pero seguiremos a su lado a pie de calle en cada acción que sea necesaria para defender este servicio esencial», concluyó.