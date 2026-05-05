El ambiente familiar inundó las calles del Barrio Archilla-Cañada Sebastiana en sus fiestas en honor a la Virgen Macarena

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha realizado un balance positivo de las recientes fiestas de la Cruz de Mayo y de La Macarena, celebradas ... en el Barrio Archilla-Cañada Sebastiana y en el núcleo vecino de Las Losas. Bonilla ha destacado la alta participación registrada durante todo el fin de semana y a la que ha contribuido la buena climatología del largo fin de semana.

De entre las actividades desarrolladas en las fiestas de la Virgen Macarena el alcalde ha destacado la convivencia vecinal con degustación de migas que congregó a numerosos vecinos, y las actividades destinadas a los más pequeños en las que la fiesta del agua y la carrera de autos locos cubrió todas las expectativas. Otra actividad muy participativa han sido las veladas nocturnas, y en especial la verbena del sábado con la Orquesta Pentagrama.

El desfile de carrozas y la procesión han sido las otras dos actividades de las más participativas de estas fiestas, con la que prácticamente se pone en marcha las celebraciones patronales de los distintos núcleos urbanos del municipio. Las próximas del 29 al 31 de este mes en Llanos de Vícar, en honor de San Fernando Rey.

Las fiestas comenzaban el viernes con el tradicional chupinazo oficial, de la mano del alcalde, Antonio Bonilla. Antes del gran inicio, el barrio ya calentaba motores con los ya míticos Autos más Locos del Barrio, regalando momentos divertidísimos y mucho ambiente festivo.

Después, la Feria del Mediodía, con la barra de la Hermandad del Cristo de la Paz y la Virgen de los Dolores, animó a los asistentes hasta bien entrada la tarde. Entonces fue el turno para las actuaciones de la academia de baile del CEIP Tierno Galván, las Canguras de Mar de Zumba, María Carricondo, Dance Fit, Rocío Moreno y Rhythm and Blues, antes de dar paso a la verbena con la Orquesta Fábula.

El sábado, la Fiesta del Agua fue el preámbulo a un día lleno de emociones. La convivencia vecinal con las migas de la Feria del Mediodía, el Desfile de Carrozas con el mágico espectáculo del cuerpo de baile Kalesi, llenó las calles del barrio de color y música. Después fue turno para el Tardeo Joven en la carpa municipal, para terminar la noche por todo lo alto con la orquesta Pentagrama.

El domingo comenzó con un desayuno vecinal con churros y chocolate en la Carpa Municipal, y ya por la tarde la misa rociera, con la participación del Coro Corazón de María y la posterior procesión por los Tres Barrios, en reconocimiento a la patrona, cerrando las fiestas la música del Dúo Reencuentro.