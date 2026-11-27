El alumnado y el equipo técnico del Programa de Empleo y Formación Vícar Verde realizó una visita formativa al Jardín Botánico Andalusí La Almunya del ... Sur.

Este bello Jardín Botánico, que se encuentra en el Paraje Tarambana de El Ejido, está compuesto por 2.500 metros cuadrados de jardín – huerto, dedicados a actividades de divulgación botánica, agricultura, talleres medioambientales, jardinería, fomento del uso de plantas autóctonas, conocimiento y aclimatación de especies exóticas, entre otras actividades. Asimismo, Carlos Collado, propietario del jardín, fue el guía en una visita de más de dos horas y media de recorrido, en el que, con un enfoque práctico y divulgativo, procurando siempre relacionar las actividades con los conocimientos que el alumnado está adquiriendo en su formación profesional, compartió sus experiencias y conocimientos sobre biodiversidad, jardinería sostenible en el clima mediterráneo, identificación de especies y acercó al alumnado los secretos de las numerosas especies del jardín, con comentarios sobe su selección, cultivo, cuidados y mantenimiento, además de responder a las preguntas realizadas por el alumnado.

La visita fue una oportunidad perfecta para complementar la formación profesional del alumnado mediante una experiencia de observación e interpretación de la diversidad vegetal y de los principios que intervienen en el diseño y mantenimiento de los jardines, fomentando criterios de sostenibilidad en el desempeño profesional y la mejora de la comprensión de las decisiones técnicas que intervienen en la planificación y conservación de los espacios verdes.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Vícar cuenta con dos Programas de Empleo y Formación: Vícar Verde, dedicado fundamentalmente a jardinería, y Vícar Accesible, dedicado fundamentalmente a albañilería, que ofrecen a quince personas por Programa un contrato laboral de un año de duración, realizándose desde el 19 de junio de 2026 al 18 de junio de 2027.

A su vez, estos Programas están financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado través de los créditos específicamente consignados cada año en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno Central y gestionados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía a través de sus Delegaciones Territoriales.