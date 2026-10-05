Alumnos del plan 'Vícar Verde' reciben formación sobre empleo

Hace unos días tuvo lugar en el Centro de Formación El Boliche del Ayuntamiento de Vícar una charla-coloquio dirigida al alumnado del Programa de ... Empleo y Formación 'Vícar Verde' a cargo de Darío García Frías, uno de los jefes de equipo y trabajador de mantenimiento de jardines y zonas verdes del Ayuntamiento de Almería, sobre las distintas salidas profesionales de la profesión de jardinero.

Se da la circunstancia que el ponente fue hace tres años alumno de un Programa de Formación y Empleo en Jardinería con los mismos contenidos y el mismo docente que el que actualmente se realiza en Vícar, por lo que el alumnado tuvo la oportunidad de conocer de primera mano las posibilidades reales de empleo en el área de actividad en que se están desarrollando.

La charla giró sobre la importancia de la jardinería en la zona del Poniente, la búsqueda de empleo para un joven profesional, los diferentes tipos de ocupaciones en los que trabajar, así como las actuales salidas profesionales de la profesión de jardinero y viverista. García Frías, les habló de lo importante que fue para él la formación en los dos certificados de profesionalidad que están realizando los alumnos de 'Vícar Verde' (el certificado AGAO0108 Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, y el AGAO0208 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes).

Asimismo, les insistió en la necesidad de tener confianza en las posibilidades de empleo y solicitar puesto en todos las empresas posibles así como de contar con los portales de empleo por internet como fuente de búsqueda. Según su propia experiencia, «en tres semanas ya tenía trabajo y contaba con varias ofertas profesionales».

Pero si en algo destacó esta charla fue en un mensaje que dejó claro y es la importancia de enfrentarse tanto en el proceso formativo como en la búsqueda de trabajo con actitud, ya que el alumnado contará con las herramientas profesionales para conseguirlo.

Recordemos que los Programas de Empleo y Formación son programas de formación dual en el que un número de personas son contratados durante un año por entidades locales o entidades sin ánimo de lucro, reciben una formación en la que se incluye al menos un certificado de profesionalidad al tiempo que realizan trabajo efectivo en ocupaciones de utilidad pública o interés general o social. En la actualidad, el Ayuntamiento de Vícar cuenta con los Programas de Empleo y Formación 'Vícar Verde', dedicado fundamentalmente a jardinería, y 'Vícar Accesible', dedicado fundamentalmente a albañilería.

El Programa de Empleo y Formación 'Vícar Verde' está financiado por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y promovido por el Ayuntamiento de Vícar.