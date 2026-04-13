Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los momentos de la jornada. IDEAL

Alumnos de Los Jazmines disfrutan de una tarde de fantasía con Elsa y Emo en la Biblioteca de La Gangosa

Vícar ·

El escritor vicario José Manuel Bretones leyó su obra ´Elsa y Emo, una amistad EMOcionante´ ante una sala abarrotada

Javier Cortés

Vícar

Lunes, 13 de abril 2026, 11:27

Comenta

La red de Bibliotecas Municipales de Vícar continúa con sus actividades de promoción de la lectura a través de diversas propuestas diversas. En esta ocasión, ... se trataba de una nueva visita a la Sala Bebeteca de la biblioteca Carmen de Burgos de La Gangosa por un total de 44 niños de la Escuela Infantil Los Jazmines de Puebla de Vícar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Carrera del Darro se convierte en un río tras la tormenta del sábado: «Estuvimos tres horas sacando agua»
  2. 2 Los nuevos radares que multan por ir solo en el coche: uno está en Granada
  3. 3 «Nudistas y personas con ropa han compartido este espacio durante años con respeto»
  4. 4 La surrealista expulsión de Jorge Pascual con el Granada: «Puto bigotes»
  5. 5 El éxito de una freiduría de Granada que se arruinó en pandemia y ya tiene cinco restaurantes
  6. 6

    Partido feo, salvación casi amarrada
  7. 7 El show del árbitro en la victoria del Granada: un penalti ostentoso y tres expulsiones
  8. 8

    Así hemos vivido en directo el Granada - Cultural Leonesa
  9. 9

    Crece ya el nuevo barrio residencial de Mondragones con calles asfaltadas, pasos de peatones y árboles
  10. 10

    Pilsa refuerza su 'cuartel general' en Granada y apunta a los 100 millones de facturación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alumnos de Los Jazmines disfrutan de una tarde de fantasía con Elsa y Emo en la Biblioteca de La Gangosa

Alumnos de Los Jazmines disfrutan de una tarde de fantasía con Elsa y Emo en la Biblioteca de La Gangosa