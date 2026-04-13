Alumnos de Los Jazmines disfrutan de una tarde de fantasía con Elsa y Emo en la Biblioteca de La Gangosa

La red de Bibliotecas Municipales de Vícar continúa con sus actividades de promoción de la lectura a través de diversas propuestas diversas. En esta ocasión, ... se trataba de una nueva visita a la Sala Bebeteca de la biblioteca Carmen de Burgos de La Gangosa por un total de 44 niños de la Escuela Infantil Los Jazmines de Puebla de Vícar.

La actividad, que tuvo lugar el pasado jueves, sirvió para presentar el libro infantil ´Elsa y Emo, una amistad EMOcionante´, en un cuenta cuentos y un taller a cargo del propio autor, José Manuel Bretones Corral, vecino de Vícar. La apertura del acto corrió a cargo de la concejal de Igualdad, Almudena Jiménez, que animó a los pequeños a seguir interesándose por la lectura.

'Elsa y Emo, una amistad EMOcionante', es un cuento que trabaja las emociones, en el que el autor narra la historia de Elsa, una niña con mucha fantasía, a la que le encanta jugar y crear historias nuevas cada día.

El autor, tiene un Grado en Educación Primaria, un Máster en Inteligencia Emocional y Psicología Positiva y un Postgrado de Educación Emocional. El público muy entregado y participativo disfrutó, además de la lectura, de una animada tarde de juegos y actividades con globos, pinturas y una alfombra de césped a su disposición dentro de la biblioteca.

La Biblioteca Carmen de Burgos de La Gangosa cuenta con cuatro clubes diferentes como son el de adultos Burgaleses (lunes de 16.30 horas a 17.30 horas), Burbujas de 4 a 6 años (lunes de 17.30 horas a 18.30 horas), Primeros Lectores (miércoles de 17.00 horas a 18.00 horas) y Colombine de 9 años (jueves de 17.30 horas a 18.30 horas). Entre las 6 bibliotecas con las que cuenta el municipio de Vícar existen actualmente más de una veintena de clubes de lectura que permanecen activos durante todo el curso y a los que es posible inscribirse en cualquier momento.