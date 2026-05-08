Almócita y Padules repiten como destino en la Olimpiada de Mayores de Vícar
Unos 200 mayores de Llanos de Vícar, La Gangosa, Puebla de Vícar, y Las Cabañuelas han disfrutado de la ruta en dos jornadas
Javier Cortés
Vícar
La Olimpiada de Mayores de Vícar ha cerrado su segunda jornada en la Alpujarra almeriense, con una nueva edición del recorrido de algo más de ... cinco kilómetros y dificultad baja-media, que separa los municipios de Almócita y Padules. La primera de las rutas tuvo lugar el pasado día 22 de abril con la participación de casi un centenar de mayores de Llanos de Vícar y La Gangosa, y la segunda ayer miércoles para alrededor de otro centenar de mayores de Puebla de Vícar y Las Cabañuelas.
Los más de doscientos mayores que han participado en las dos rutas estuvieron acompañados de los monitores del programa, y partieron desde la localidad de Almócita a través del sendero de las fuentes y canales, que les condujo a pie, hasta la vecina localidad de Padules. Los pensionistas vicarios aprovecharon para conocer los enclaves más pintorescos de ambas localidades antes de regresar a Vícar.
La Olimpiada de Mayores, junto con el Programa Deporte y Naturaleza, que se clausuró hace dos fines de semana, son las dos actividades con el senderismo como eje central se desarrollan a lo largo de todo el año organizadas por el Ayuntamiento de Vícar, si bien la primera está especialmente dirigida y pensada para las personas de mayor edad.
Ambas se han consolidado poco a poco a lo largo de los años como una excelente alternativa para el encuentro de pensionistas y jubilados, en el primero de los casos, y para un público mucho más variado, en el segundo.
Esta temporada la Olimpiada de Mayores tiene previstas todavía un par de jornadas antes de su clausura. Una de multideporte y otra de petanca, actividades dirigidas a los mayores del municipio, que se enmarcan dentro del programa genérico de Envejecimiento Activo que impulsa el Ayuntamiento. El programa cerrará temporada en un día aún por determinar a finales del presente mes de mayo.