El alcalde de Vícar recibe a cuatro trabajadores en la toma de posesión de su nueva plaza El Ayuntamiento continúa afianzando una plantilla profesionalizada

J. C. Vícar Martes, 12 de agosto 2025, 20:01 Comenta Compartir

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, recibió hace unas semanas en el despacho de alcaldía a cuatro miembros del equipo de trabajadores municipales con motivo del acto de posesión de su plaza.

En este acto, el primer edil vicario se encontraba junto al concejal de Personal y Recursos Humanos, Evaristo López, y la concejala de Economía y Régimen Interno, Luz María Fernández, que daba la enhorabuena a los funcionarios en esta nueva etapa.

A través de la firma de su plaza en propiedad, estos cuatro trabajadores no solo dan un paso más en su carrera laboral, sino que, en palabras del alcalde «el municipio de Vícar afianza una plantilla de talento y profesionalizada. La garantía de los servicios públicos es una prioridad para este Ayuntamiento y gracias a sus magníficos trabajadores se los hacemos llegar a la ciudadanía».

Así, los cuatro empleados ascienden a las categorías de oficial de mantenimiento, oficial de electricidad, oficial de fontanería y carpintero, sumando experiencia al conjunto de la plantilla.

Temas

Cuatro

Vícar

Trabajo