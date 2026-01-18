La agrupación que no descansa en Vícar

Un municipio como Vícar tiene grandes eventos durante todo el año como la Cabalgata de Reyes, el Carnaval, la Semana Santa, las Fiestas Patronales que ... transcurren por las distintas pedanías del municipio, uno de los grandes eventos culturales del verano como lo es Paseando entre velas y citas deportivas en los que participa la localidad como la Desértica.

Eventos en los que están de forma habitual agentes de la Policía Local, personal sanitario, bomberos, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. También se encuentran uno de los cuerpos más necesarios para poder dar cobertura y apoyo a todos ellos: la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Vícar.

Una agrupación que superó el pasado año 2025 los 80 servicios y sumó unas 421 horas en su totalidad. Cifras que repuntan la importancia de este cuerpo en el municipio vicario. Actuaciones que empezado con la asistencia a la Cabalgada de Reyes del 5 de enero y finalizaron con las Jornadas de las Profesiones en el CEIP Blas Infante del 12 de diciembre de 2025.

En esos doce meses, la agrupación asistió, hizo distintas actuaciones y permitió dotar de mayor seguridad los vecinos, turistas que disfrutaban del municipio y apoyar a los distintos cuerpos como agentes de Policía, Guardia Civil, bomberos y personal sanitario en las distintas tareas que se les iba demandando.

Primer cuatrimestre

Cubrir el Hip Hop Street Vícar 2025, rutas de senderimo como las Olimpiadas de Mayores, formación en colegios, pasacalles, simulacros, Carnaval, el concierto de Medina Azahara y la Semana Santa y realizar un dispositivo especial por el Apagón Eléctrico a nivel nacional (de más de 14 horas) fueron los eventos que la agrupación se encargó de cubrir a lo largo del primer cuatrimestre del pasado año.

El segundo cuatrimestre comenzaba el pasado 2 de mayo con la verbena en el Barrio Archilla, continuaba con la Ruta Cardiosaludable, las Fiestas de los Llansos de Vícar, la Clausura de la Olimpiada de Mayores, la tomatada, Fiestas en la Puebla de Vícar, en La Gangosa y en Las Cabañuelas, el evento cultural 'Paseando entre velas', que finalizaban ya el segundo cuatrimestre.

El tercer cuatrimestre daba comienzo con la subida al Cristo de La Salud, el inicio de las Fiestas de la Villa de Vícar y de La Envía, que continuaban con servicios en el Día Internacional del Mayor (1 de octubre), el Urban Coure Vícar 2025, la I Marcha por la Salud Mental, La Desértica, el Rallye Costa de Almería, el Oktoberfest, el I Trail La Calzada, el Día Internacional Violencia de Género y varios días dedicados a formación en centros, cerrando precisamente el año con dos servicios dedicados a formación como el curso de primeros auxilios en la Escuela Agraria de Vícar y realizando las Jornadas de las Profesiones en el CEIP Blas Infante (los días 11 y 12 de diciembre, respectivamente). En total, 83 servicios y unas 421 horas en donde la agrupación de Local de Voluntarios de Protección Civil de Vícar tuvo que estar al frente de varios eventos, colaborando con la ciudadanía y con los cuerpos de seguridad y sanitarios.

Servicios más largos

Una agrupación, que contó el pasado año con 15 personas en su totalidad, y que contó con varios servicios que superaban las 7 horas como las carrozas y la verbena de las Fiestas de los Llanos de Vícar (7 horas y media), la Clausura de la Olimpiada de Mayores (9 horas y media), la Romería del Cosario y Verbena de las Fiestas de la Puebla de Vícar (8 horas) o Paseando entre Velas, que entre el montaje del dispositivo y el propio evento estuvieron 6 horas y 11 horas, respectivamente, siendo éste el evento que contó con más horas por parte de la agrupación, estando en el 'podio' La Desértica (con 15 horas) y el Apagón Eléctrico a nivel nacional (con 14 horas y media).

La agrupación tuvo cuatro meses en los que igualó su mejor marca de servicios (9) durante los meses de mayo, septiembre, octubre y noviembre, siendo los meses de marzo (4), abril y diciembre (5) los más 'tranquilos'. Jose Antonio Gómez Ricca, Coordinador del Servicio Local de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento de Vícar, hace balance del pasado año 2025 en IDEAL. «Cómo balance indicar la mejora de los medios que hemos tenido en Vícar, ya que por fin contamos con la Pick Up 4x4 (camioneta todoterreno), hemos sumado dos motos más y ahora hay más servicios». Además, el coordinador explicaba que «este pasado año hemos hecho una campaña de formación para alumnos y profesores en colegios e institutos sobre la autoprotección y realizado cursos sobre los primeros auxilios».

Además, informa de que la agrupación ya aprobó el Plan de Emergencias Territorial de Vícar homologado por el nuevo plan de la Junta de Andalucía y que está en fase de implantación y durante el pasado año «hemos reforzado las redes sociales y los canales de información a la población, tales como Facebook e Instagram. Asimismo, contamos con un canal de WhatsApp que se va consolidando poco a poco, a través del cual difundimos información sobre autoprotección, alertas e información de interés general».