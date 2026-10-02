Agotadas las plazas para la Ruta Morisca de Cádiar del programa de naturaleza y deporte de Vícar

La segunda cita de la temporada del programa Deporte y Naturaleza, tendrá como destino la localidad alpujarreña de Cádiar, coincidiendo con la tradicional Fiesta del ... Vino que cada año abarrota las calles y plazas de esta bella localidad granadina. Y es que este programa, que cada año atrae a un mayor número de senderistas, tiene este año como novedad que las rutas se complementan, como en este caso, con actividades culturales, visitas patrimoniales y experiencias únicas en el lugar de destino.

El interés de esta bella senda hizo que en pocos días se hayan agotado las plazas previstas, si bien se ha dispuesto una lista de espera por si se registrara alguna baja. Como ha señalado el alcalde, Antonio Bonilla, en referencia a este programa «cada salida será una oportunidad para conectar con la naturaleza, compartir experiencias y descubrir rincones llenos de historia, tradición y belleza».

Los senderistas partirán en esta ocasión desde la localidad de Mecina Bombarón para recorrer un magnífico tramo del sendero GR-7, atravesando los espectaculares paisajes de la Alpujarra granadina entre pueblos cargados de historia y tradición. El recorrido llevará a los excursionistas hasta la localidad de Bérchules, continuando por Alcútar y Narila, entre terrazas de cultivo, barrancos y la inconfundible arquitectura alpujarreña, hasta alcanzar el punto de destino, Cádiar.

Como recompensa tras el duro esfuerzo, al finalizar la ruta disfrutarán de las tradicionales Fiestas del Vino, una de las celebraciones más populares de la comarca, donde la emblemática Fuente del Vino se convierte en el centro de una jornada festiva repleta de música, ambiente y hospitalidad, en una experiencia que une senderismo, cultura y las mejores tradiciones alpujarreñas.

La ruta tendrá una duración de cuatro horas y media y discurre por un trazado lineal de dificultad media, once kilómetros de longitud y un desnivel de 300 metros. La idea es que a la llegada de los participantes al pueblo puedan incorporarse a las Fiestas del Santo Cristo coincidiendo con la apertura de la Fuente del Vino y el arroz que ofrece cada año la mayordomía del Santo Cristo en la Plaza de la Iglesia.

Como en ediciones anteriores, la tasa de participación tiene un coste de 12 euros por persona y la inscripción se realizará en la Casa de la Juventud y el Deporte de lunes a viernes en horario de mañana de 8.00 horas a 15.00 horas.

Un total de 12 excursiones componen la presente edición de Deporte y Naturaleza que hasta el mes de abril visitará destinos como: Baza, (el pasado día 6) la de Cádiar de este fin de semana, y otras diez a Paterna, Benalúa de Guadix, Málaga, Alquife, Alboloduy, Almería, Lúcar, Laroya, Enix y Santa Fe. Un amplio repertorio de estampas, paisajes e historias por descubrir tematizadas con la época del año como, por ejemplo, la fiesta de las castañas en Paterna.

El dosier con la programación completa y condiciones de cada expedición está disponible para su consulta a través de la página web del Ayuntamiento de Vícar.