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Abre el plazo para que mayores y con personas con discapacidad soliciten subvenciones individuales

Serán tramitadas hasta el día 17 por los Servicios Sociales municipales en el centro Los Colonos de Puebla de Vícar y en La Gangosa

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Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la Puebla de Vícar.
Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la Puebla de Vícar. (IDEAL)

Javier Cortés

Vícar

El alcalde de Vicar, Antonio Bonilla, informó que se encuentra abierto el plazo de solicitudes para acceder a las subvenciones individuales para personas mayores y ... con discapacidad destinadas para estos colectivos que concede cada año la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Un plazo que concluye el próximo día 17 y para el que los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Vícar presta asesoramiento y colabora en su tramitación.

Para recoger el impreso de solicitud, los interesados podrán personarse en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la Puebla en calle Agua, n.º 12 y de la Gangosa calle San Esteban, n.º 15, Vícar, de 9.00 horas a 14.00 horas. Una vez dispongan del impreso se les indicará el proceso a seguir para rellenar la solicitud, así como los requisitos necesarios para su tramitación que correrán a cargo de los propios Servicios Sociales Comunitarios. No obstante, las personas interesadas que estén en posesión del certificado electrónico, podrán solicitar dichas ayudas a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía.

Las subvenciones individuales van destinadas en el caso de las personas mayores, a la adquisición, renovación o reparación de prótesis y órtesis dentales, con una subvención máxima de 600 euros. Por su parte, las personas con discapacidad podrán solicitar ayudas para distintos conceptos, entre ellos: adaptación de vehículos a motor, prótesis auditivas, prótesis dentales, prótesis oculares, productos de apoyo, recursos tecnológicos, gastos de desplazamiento a centros residenciales, de día o CAIT. Las cuantías varían según el tipo de ayuda, pudiendo alcanzar hasta 6.000 euros en determinados conceptos.

Los requisitos para tener acceso a estas ayudas son ser vecino de algún municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tener cumplidos 65 años, certificado de empadronamiento, no superar 10.500€ de ingresos, o 1,25 veces el IPREM, (Renta per cápita de la Unidad Económica Familiar), disponer de presupuesto o factura del gasto, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y Seguridad Social, no haber obtenido la condición de persona beneficiaria definitiva por el mismo concepto en la convocatoria de 2025.

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