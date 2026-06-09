Abre el plazo para que mayores y con personas con discapacidad soliciten subvenciones individuales

El alcalde de Vicar, Antonio Bonilla, informó que se encuentra abierto el plazo de solicitudes para acceder a las subvenciones individuales para personas mayores y ... con discapacidad destinadas para estos colectivos que concede cada año la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Un plazo que concluye el próximo día 17 y para el que los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Vícar presta asesoramiento y colabora en su tramitación.

Para recoger el impreso de solicitud, los interesados podrán personarse en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la Puebla en calle Agua, n.º 12 y de la Gangosa calle San Esteban, n.º 15, Vícar, de 9.00 horas a 14.00 horas. Una vez dispongan del impreso se les indicará el proceso a seguir para rellenar la solicitud, así como los requisitos necesarios para su tramitación que correrán a cargo de los propios Servicios Sociales Comunitarios. No obstante, las personas interesadas que estén en posesión del certificado electrónico, podrán solicitar dichas ayudas a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía.

Las subvenciones individuales van destinadas en el caso de las personas mayores, a la adquisición, renovación o reparación de prótesis y órtesis dentales, con una subvención máxima de 600 euros. Por su parte, las personas con discapacidad podrán solicitar ayudas para distintos conceptos, entre ellos: adaptación de vehículos a motor, prótesis auditivas, prótesis dentales, prótesis oculares, productos de apoyo, recursos tecnológicos, gastos de desplazamiento a centros residenciales, de día o CAIT. Las cuantías varían según el tipo de ayuda, pudiendo alcanzar hasta 6.000 euros en determinados conceptos.

Los requisitos para tener acceso a estas ayudas son ser vecino de algún municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tener cumplidos 65 años, certificado de empadronamiento, no superar 10.500€ de ingresos, o 1,25 veces el IPREM, (Renta per cápita de la Unidad Económica Familiar), disponer de presupuesto o factura del gasto, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y Seguridad Social, no haber obtenido la condición de persona beneficiaria definitiva por el mismo concepto en la convocatoria de 2025.