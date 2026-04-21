Abierto el plazo de inscripción para la edición del Plan Corresponsables de Vícar

Tras el éxito de ediciones anteriores del Plan Corresponsables de Vícar el Ayuntamiento de Vícar, a través de la concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, ... Colectivos, Salud y Consumo, informa de la apertura de un nuevo plazo de inscripción para los próximos meses. De esta forma, desde el pasado viernes, 17 de abril hasta el próximo día 30, podrán formalizarse las solicitudes para beneficiarse del programa.

La experiencia del Plan Corresponsables ha dejado patente el buen funcionamiento del programa y lo beneficioso que resulta para sus escolares y sus familias, de manera que el alcalde, Antonio Bonilla, alienta a las familias que cumplan con los requisitos a que soliciten su plaza con el fin de poder alcanzar al máximo de niños posibles.

La presentación de dichas solicitudes puede formalizarse a través del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) en horario de 09.00 horas a 14.00 horas; en la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar los martes y jueves de 17.00 horas a 20.00 horas; a través del código QR que aparece en la cartelería, o por medio del correo electrónico corresponsablesvicar@ebone.es

El Plan Corresponsables es un programa de igualdad de género puesto en marcha por el Ayuntamiento de Vícar a través de la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Colectivos, Salud y Consumo y con la subvención del Ministerio de Igualdad. La premisa es la de prestar apoyo en materia de conciliación familiar implicando tanto a las propias familias como a los centros educativos.

Así, se presta un servicio de ludoteca en horario de tarde, de lunes a viernes de 15.00 horas a 19.00 horas desde el 4 de mayo y hasta el 19 de junio, y en periodo de vacaciones, del 23 de junio al 4 de septiembre, en horario de mañana de 08.00 horas a 14.00 horas.

El ciclo del Plan Corresponsables tendrá lugar este año en el colegio Nuestra Señora de la Merced, y ofrece actividades extraescolares de ocio, tiempo libre y deporte.