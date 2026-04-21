Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una actividad en el municipio vicario. IDEAL

Abierto el plazo de inscripción para la edición del Plan Corresponsables de Vícar

Las solicitudes deberán formalizarse en el CMIM, en la Casa de la Juventud, a través de un código QR, o por correo electrónico

Javier Cortés

Vícar

Martes, 21 de abril 2026, 13:31

Comenta

Tras el éxito de ediciones anteriores del Plan Corresponsables de Vícar el Ayuntamiento de Vícar, a través de la concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, ... Colectivos, Salud y Consumo, informa de la apertura de un nuevo plazo de inscripción para los próximos meses. De esta forma, desde el pasado viernes, 17 de abril hasta el próximo día 30, podrán formalizarse las solicitudes para beneficiarse del programa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A partir de este día una DANA llega a Granada con tormentas fuertes y lluvias de barro
  2. 2 Un cardiólogo alerta por el consumo de café: «Este es el efecto en tu corazón y tus vasos sanguíneos»
  3. 3

    El examen perfecto en las oposiciones a Policía Local de Algarinejo
  4. 4 La heladería que crea «los helados más granaínos»: de Alhambra 1925, queso Las RRR y aceite de Íllora
  5. 5 Pronóstico muy grave para Morante de la Puebla tras sufrir una cogida en Sevilla
  6. 6 El bar de un pueblo de Granada que mantiene su esencia desde hace más de un siglo
  7. 7 El polvo sahariano invade Granada: día marcado para la calima y nuevas lluvias de barro
  8. 8 El PSOE de Granada lanza una candidatura «contra el deterioro de los servicios públicos» del gobierno de Moreno
  9. 9

    Un monumento para las vías del tranvía aparecidas en Cervantes: «Son de gran valor histórico para Granada»
  10. 10

    El examen perfecto en las oposiciones a Policía Local de Algarinejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Abierto el plazo de inscripción para la edición del Plan Corresponsables de Vícar

Abierto el plazo de inscripción para la edición del Plan Corresponsables de Vícar