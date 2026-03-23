750 escolares de Vícar aprenden a gestionar sus emociones con teatro y música

El Teatro Auditorio Ciudad de Vícar recibió hace unos día a unos 750 escolares de Infantil y Primaria del municipio para disfrutar de la representación ... de 'Emocionarte', de la compañía almeriense Escenario Pedagógico, una experiencia teatral inolvidable que aborda las diferentes disciplinas artísticas y las emociones que despiertan en los niños.

Por las butacas del Teatro han desfilado alumnos de los colegios Federico García Lorca, Saint Sylvain DÁnjou, Nuestra Señora de la Merced y Félix Rodríguez de la Fuente, para ver la obra 'EmocionArte', un proyecto dirigido tanto a la etapa de Infantil como a toda la Primaria que trabaja la educación emocional a partir de los grandes artistas que dejaron huella en la Historia.

El argumento de este novedoso espectáculo se centra en Luisita, que acude el primer día a clase con su nueva maestra y vive toda una experiencia en la que artes, como la danza, la música, o la pintura, cobran vida e irrumpen en el aula a través de prestigiosos personajes históricos.

Pero los contenidos culturales no son los únicos que están presentes en la obra, sino que con la aparición de personajes ilustres como Beethoven con su sordera o Cervantes con una sola mano se ponen de manifiesto el espíritu de superación y la relatividad de las minusvalías; la gitana Carmen Amaya incide sobra la intrascendencia racial. Diferentes y valiosas enseñanzas que se suceden en una divertida clase magistral de carne y hueso con unos personajes divertidos y entrañables.

Escenario Pedagógico es una compañía de teatro infantil, teatro escolar y conciertos didácticos del máximo nivel, que cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de las artes escénicas. Sus obras se distinguen por su compromiso con la pedagogía desde el teatro y la música, pero también con la diversión que debe representar, sobre todo en edades tempranas, vivir experiencias teatrales y musicales. El grupo cuenta además con un equipo de actores y músicos altamente capacitados y muy comprometidos con su trabajo.