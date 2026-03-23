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Uno de las actuaciones en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar. IDEAL

750 escolares de Vícar aprenden a gestionar sus emociones con teatro y música

La compañía almeriense Escenario Pedagógico puso en escena su obra 'EmocionArte'

J. C.

Vícar

Lunes, 23 de marzo 2026, 19:00

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El Teatro Auditorio Ciudad de Vícar recibió hace unos día a unos 750 escolares de Infantil y Primaria del municipio para disfrutar de la representación ... de 'Emocionarte', de la compañía almeriense Escenario Pedagógico, una experiencia teatral inolvidable que aborda las diferentes disciplinas artísticas y las emociones que despiertan en los niños.

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750 escolares de Vícar aprenden a gestionar sus emociones con teatro y música