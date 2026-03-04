Más de 700 escolares aprenden con el teatro a valorar la amistad y el trabajo en equipo

El Teatro Auditorio Ciudad de Vícar abrió hace unos días sus puertas para acoger a más de 700 escolares del municipio para disfrutar de la ... representación de 'La piratesa María Teresa en la Isla de Japatú', de la compañía malagueña La Carpa Teatro, una experiencia teatral inolvidable que invita a los niños a explorar el mundo de la imaginación y el valor.

A través de las aventuras de todos los personajes, los niños aprenden valiosas lecciones sobre la amistad, el trabajo en equipo y la importancia de nunca rendirse ante los desafíos.

La obra narra las intrépidas aventuras de María Teresa, una valiente piratesa con un corazón de oro y un espíritu indomable. Junto a su legendaria y temible tripulación, se embarca en una nueva y misteriosa misión: encontrar el tesoro perdido de la Isla de Japatú.

El espectáculo, más que una obra de teatro; es una celebración de la aventura y los valores esenciales de la vida, que enseña sobre la valentía, la amistad y la importancia de seguir nuestros sueños. Una obra divertida y original que ha hecho disfrutar a los 727 escolares de Infantil y Primer Ciclo de los CEIPs 'Blas Infante', 'Saint Sylvain', 'Virgen de la Paz', 'Profesor Tierno Galván'.

Con este espectáculo La Carpa ha hecho las delicias entre los jovencísimos escolares que han asistido a las dos sesiones de este espectáculo que, como ha señalado la concejala de Educación, Graci Montoro, «busca fomentar el desarrollo y la formación cultural de los pequeños escolares».

La compañía La Carpa, con una dilatada carrera en el mundo del teatro infantil y familiar, pasacalles y animación infantil, o espectáculos temáticos para eventos, entiende el teatro como un instrumentos que nos ayuda a crear momentos inolvidables que no solo divierten, sino que también inspiran y educan.