600 escolares aprenden Igualdad a través de un espectáculo teatral en Vícar
Una divertida obra infantil hizo las delicias entre los escolares que asistieron a las dos sesiones de esta campaña
J. C.
Vícar
Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:06
El Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, sigue acercando la cultura a la población escolar, en esta ocasión con la representación de 'Operación Chicle', de la ... compañía malagueña La Carpa Teatro, un espectáculo que utiliza el lenguaje del teatro, la música y el humor para transmitir mensajes sobre el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos. A través de personajes cercanos y situaciones cotidianas, los niños y niñas aprenden la importancia de la igualdad y la no violencia en las relaciones personales.
Un espectáculo muy original que combina entretenimiento, valores y reflexión con un claro objetivo: fomentar la igualdad y prevenir la violencia de género desde la infancia y que ha hecho disfrutar a los 630 escolares de Infantil y Primer Ciclo de los CEIPs 'Blas Infante', 'Saint Sylvain', y 'Virgen de la Paz'.
Una divertida obra infantil que hizo las delicias entre los escolares que asistieron a las dos sesiones de esta campaña, que como señaló la concejala de Educación, Graci Montoro, «busca fomentar el desarrollo y la formación cultural de los pequeños escolares, educándoles en valores de igualdad desde la infancia».
