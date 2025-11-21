Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento del espectáculo teatral en Vícar. R. I.

600 escolares aprenden Igualdad a través de un espectáculo teatral en Vícar

Una divertida obra infantil hizo las delicias entre los escolares que asistieron a las dos sesiones de esta campaña

J. C.

Vícar

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:06

El Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, sigue acercando la cultura a la población escolar, en esta ocasión con la representación de 'Operación Chicle', de la ... compañía malagueña La Carpa Teatro, un espectáculo que utiliza el lenguaje del teatro, la música y el humor para transmitir mensajes sobre el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos. A través de personajes cercanos y situaciones cotidianas, los niños y niñas aprenden la importancia de la igualdad y la no violencia en las relaciones personales.

