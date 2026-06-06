600 alumnos del CEIP Virgen de la Paz se acercan al calentamiento global a través del teatro

Un total de 600 alumnos del CEIP Virgen de La Paz, asistieron este viernes a Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, a la representación de la ... obra 'La Edad del Hielo', puesta en escena por la compañía Creailusión, que está dirigida principalmente a centros escolares de Infantil y Primaria, en una actividad que se ha organizado con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medioambiente, que se ha celebrado en la práctica totalidad de los centros escolares del municipio con actividades diversas.

La obra cuenta las aventuras del profesor Azafaifo y la profesora Van der Graaf, dos científicos alocados que buscan una solución para el calentamiento global. Ambos inician un viaje en el tiempo hasta la edad del hielo, donde van a buscar el hielo más fresco de todos para traerlo al presente y poder iniciar un nuevo experimento y combatir los efectos del calentamiento global, a través de nubes que descargarán agua en forma de lluvia por todo el planeta para refrescarlo.

A lo largo de la representación, los actores realizan diferentes experimentos en directo que enseñan a los niños conceptos de física, química y los estados de la materia, todo ello con un marcado mensaje ecológico y de protección del medio. Todo con una gran dosis de humor pero siempre con un marcado rigor científico.