Más de 300 mayores de Vícar disfrutan de su convivencia navideña en una bodega de Murtas

Un total de 320 mayores del municipio disfrutaron hace unos días de su tradicional convivencia navideña, que este año se ha celebrado en la bodega ... Cuatro Vientos, en la localidad alpujarreña de Murtas y que ha contado con la presencia del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, junto a otros miembros del su equipo de gobierno, que ha querido acompañarles y mostrarles su especial cariño.

La jornada ha consistido en una visita a la bodega y la sala de crianza, un almuerzo en el restaurante de la bodega y una fiesta en la que no ha faltado la música de un Dj y un baile de convivencia.

La salida desde Vícar se ha realizado en seis autocares con paradas en La Gangosa, Las Cabañuelas, La Puebla, El Parador, Llanos de Vícar y Vícar Pueblo, de la misma forma que el regreso, tras el almuerzo y la fiesta. El precio de la actividad era de 25 euros, en el que se incluía el almuerzo, el traslado en autobús, guía acompañante y seguro.

Con esta convivencia se pone prácticamente el broche final al amplio programa de actividades del que los mayores vicarios han podido disfrutar a lo largo de todo este año y ha sido, como viene siendo tradicional, una nueva oportunidad para compartir experiencias y dar la bienvenida a la Navidad.