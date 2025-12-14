Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la convivencia en la localidad de Murtas. IDEAL

Más de 300 mayores de Vícar disfrutan de su convivencia navideña en una bodega de Murtas

La jornada incluía una visita al museo, un almuerzo, y la actuación de un Dj

J. C.

Vícar

Domingo, 14 de diciembre 2025, 14:32

Comenta

Un total de 320 mayores del municipio disfrutaron hace unos días de su tradicional convivencia navideña, que este año se ha celebrado en la bodega ... Cuatro Vientos, en la localidad alpujarreña de Murtas y que ha contado con la presencia del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, junto a otros miembros del su equipo de gobierno, que ha querido acompañarles y mostrarles su especial cariño.

