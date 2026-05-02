200 participantes en las dos rutas entre Almócita y Padules

La Olimpiada de Mayores de Vícar tuvo estos días a la Alpujarra almeriense como destino, con sendos recorridos de algo más de cinco kilómetros y ... dificultad baja-media, a través de los parajes más significativos que unen los municipios de Almócita y Padules.

Concretamente, fueron dos rutas. Una que tuvo lugar el pasado miércoles 22 de abril con la participación de casi un centenar de mayores de Llanos de Vícar y La Gangosa, y una segunda cita el pasado 29 de abril para los mayores de Puebla de Vícar y Las Cabañuelas.

Los mayores, acompañados de los monitores del programa, partieron en autobús hacía Almócita, donde tras avituallarse iniciaron el recorrido que, a través del sendero de las fuentes y canales, les condujo a pié, hasta la vecina localidad de Padules.

Los jubilados y pensionistas vicarios tuvieron ocasión también de conocer algunos de los rincones más emblemáticos de ambas localidades antes de regresar a sus hogares. Idéntico recorrido se realizó durante la ruta de esta semana.

La Olimpiada de Mayores, junto con el Programa Deporte y Naturaleza, que se clausuró el domingo, 26 de abril, fueron las dos actividades con el senderismo como eje central se desarrollan a lo largo de todo el año organizadas por el Ayuntamiento de Vícar.

Ambas se consolidaron poco a poco a lo largo de los años como una excelente alternativa para el encuentro de pensionistas y jubilados, en el primero de los casos, y para un público mucho más variado, en el segundo. Ambas están siendo seguidas por un mayor número de participantes.

Esta temporada la Olimpiada de Mayores tiene previstas todavía un par de jornadas antes de su clausura. Una de multideporte y otra de petanca, actividades dirigidas a los mayores del municipio, que se enmarcan dentro del programa genérico de Envejecimiento Activo que impulsa el Ayuntamiento. El programa cerrará temporada en un día aún por determinar a finales de mayo.