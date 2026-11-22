El Teatro Auditorio Ciudad de Vícar recibió hace unos días a unos 1.500 escolares de Infantil y Primaria del municipio para disfrutar de la ... representación de 'AflamencArte', de la compañía almeriense Escenario Pedagógico, una experiencia teatral inolvidable que explora nuestros orígenes, desde la España de las tres culturas hasta hoy, la fusión musical, o las figuras de Lorca, Lola Flores o Bambino, entre otros.

Por las butacas del Teatro desfilaron alumnos de los colegios Virgen de la Paz, Félix Rodríguez de la Fuente, Blas Infante, Federico García Lorca, Saint Sylvain D' Anjou y La Canal, para ver la obra 'AflamencArte', un proyecto dirigido a niños desde los ocho a los catorce años, que fue creada tanto para público escolar como familiar, y que trata de poner de manifiesto entre los más pequeños la presencia e influencia del flamenco en nuestra cultura.

A través de distintos personajes los alumnos pudieron conocer el origen, las raíces y el concepto de fusión musical y cultural, en un espectáculo que les invita a profundizar y a querer conocer más sobre este gran arte universal.

La protagonista, Paquita, es super fan de 'La Rosalía' y quiere conocer más sobre el flamenco. Guiados por la maestra Doña Alegría, del conserje Don Taranto y por la gracia de 'El Duende', los escolares de Vícar salieron de esta 'jornada lectiva', un poco más sabios en lo referente a este gran arte universal. Divertidos y entrañables personajes que aflamencaron nuestras vidas y que hacen que los escolares se sientan orgullosos de sus raíces.

Escenario Pedagógico es una compañía de teatro infantil, teatro escolar y conciertos didácticos del máximo nivel, que cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de las artes escénicas. Sus obras se distinguen por su compromiso con la pedagogía desde el teatro y la música, pero también con la diversión que debe representar, sobre todo en edades tempranas, vivir experiencias teatrales y musicales. El grupo cuenta además con un equipo de actores y músicos altamente capacitados y muy comprometidos con su trabajo.