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Uno de los momentos más ilustres del II Salón de la Moda Flamenca de Vícar, SMFV 2026. IDEAL

Más de 100 modelos y tres escuelas de baile en una 'noche de moda'

Vícar ·

El II Salón de la Moda Flamenca de Vícar, SMFV 2026 se consagra como uno de los eventos más relevantes en el Poniente

Javier Cortés

Vícar

Lunes, 13 de abril 2026, 15:57

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Elegancia, fuerza e identidad vistieron el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar en la noche del sábado con motivo del II Salón de la Moda Flamenca ... de Vícar, SMFV 2026. Una edición que, firmando un rotundo éxito de participación, confirma la consagración del evento en la agenda cultural de la provincia.

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