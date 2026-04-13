Más de 100 modelos y tres escuelas de baile en una 'noche de moda'

Elegancia, fuerza e identidad vistieron el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar en la noche del sábado con motivo del II Salón de la Moda Flamenca ... de Vícar, SMFV 2026. Una edición que, firmando un rotundo éxito de participación, confirma la consagración del evento en la agenda cultural de la provincia.

El SMFV es una propuesta cultural que nace «de la identidad, del sentir y de la expresión misma de los andaluces y andaluzas», señalaba el Alcalde, Antonio Bonilla, «y dentro de esa expresión se encuentran la música, el baile y la moda, entre muchas otras».

Precisamente expresión y talento fueron los grandes protagonistas desfilando por la gran pasarela del teatro Auditorio de Vícar en forma de vestidos, faldas y trajes de flamenca. Virginia Martín, Dámaris Viñolo, Eli Martín, Congo Atelier (José Contreras y Lola Mendoza), Manuela Martín y Marisa Pérez son los diseñadores que firmaron las seis colecciones presentadas durante esta segunda edición, además del pase de los talleres de costura de Dámaris Viñolo, Eli Martín y Virginia Martín.

Propuestas

Entre todos los modelos se encontraron propuestas para todos los gustos, géneros y edades con infinitud de texturas, colores y patrones. Asimismo, otro de los elementos que caracterizan al Salón de la Moda Flamenca de Vícar es el del baile, de la mano de las actuaciones de las academias de Maribel Carreño, María Carricondo y Cristina Muelas. Todas ellas, en una fusión de esencia y tradición contribuyeron a elevar la noche un escalón más.

En cuanto al espacio escénico donde se desarrolló el evento, desde la organización en el Ayuntamiento de Vícar se adoptó la decisión de trasladar éste ante el pronóstico meteorológico.

El SMFV pasaba así del Anfiteatro de La Gangosa (donde tuvo lugar el pasado año) al interior del Teatro Auditorio de Vícar. Sin embargo, el cambio de ubicación no interferió en la realización del evento, transformando tanto el patio de butacas como el propio 'hall' del auditorio en una deslumbrante pasarela entre claveles y espigas.

Asimismo, la gala se emitió en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Vícar para que nadie se quedase sin vivir este gran evento, que ya cumplió la noche del sábado la segunda edición y ya se espera con alegría la próxima edición de este gran evento.