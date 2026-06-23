Talleres científicos, travesías en kayak y el estreno del Pasaporte Posidonia por la VII Semana de la Posidonia

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Medio Ambiente, junto a AWA Watersports, presentó este martes la VII Semana de la ... Posidonia, que se celebrará del 3 al 12 de julio con una programación que volverá a convertir al municipio en referente de la divulgación ambiental y el turismo sostenible. Durante diez días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de más de 1.000 plazas gratuitas en actividades dirigidas a toda la familia.

La Semana de la Posidonia constituye la gran cita anual de un proyecto que ambas entidades desarrollan durante todo el año y que combina investigación científica, educación ambiental y divulgación para poner en valor uno de los ecosistemas más importantes del Mediterráneo.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, destacó que los análisis de las aguas de baño del municipio, realizados por un laboratorio acreditado por ENAC, mantienen la máxima calificación de calidad «Excelente», poniendo de manifiesto el buen estado de las praderas de Posidonia oceánica presentes frente al litoral roquetero.

El edil de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, señaló que «la Semana de la Posidonia es mucho más que una programación de verano. Es una herramienta de educación ambiental y sensibilización que permite acercar a vecinos y visitantes a uno de los ecosistemas más valiosos del Mediterráneo. Queremos que las nuevas generaciones comprendan la importancia de conservar nuestro patrimonio natural y se conviertan en sus mejores embajadores».

Novedades

Entre las principales novedades de esta séptima edición destaca la incorporación del barco con fondo de cristal Costa Delfín, que permitirá observar las praderas marinas y la biodiversidad asociada sin necesidad de sumergirse.

Además, se estrena el Pasaporte Posidonia, una iniciativa que premiará la participación continuada de los asistentes en las distintas actividades, así como la exposición Guardianes de la Posidonia, que se irá construyendo en directo con las creaciones realizadas por los más pequeños durante los talleres y que culminará con una jornada final de reconocimientos.

La programación incluye salidas en barco, snorkel interpretativo, travesías en kayak y paddle surf, talleres científicos y creativos, yoga frente al mar, cuentacuentos y actividades divulgativas dirigidas a todas las edades.

Asimismo, el proyecto estrena una nueva página web, www.posidonia.info, que se convierte en la plataforma de referencia durante todo el año y desde la que podrán consultarse las actividades, realizar las reservas y acceder a los resultados de los estudios sobre la calidad de las aguas de baño.

Por su parte, el gerente de AWA Watersports, Raúl Ruiz, junto con la responsable del proyecto, Miriam Luque, subrayó que «este año damos un paso más para que quienes participen puedan vivir el mar de una manera mucho más cercana y consciente. Queremos que cada persona que se acerque a las actividades comprenda la riqueza que albergan nuestras costas y se convierta en parte activa de su conservación».

Las inscripciones se abrirán el próximo 29 de junio a las 11.00 horas, exclusivamente a través de www.posidonia.info, mediante un nuevo sistema de colas que permitirá aprovechar todas las plazas disponibles y garantizar un acceso más justo a las actividades.

Tras el éxito de la pasada edición, que agotó todas las plazas y reunió a más de un millar de participantes, cerca de la mitad procedentes de fuera de la provincia, Roquetas de Mar volverá a convertirse este verano en un punto de encuentro entre ciencia, naturaleza y ocio responsable, reforzando el vínculo entre la ciudadanía y el mar Mediterráneo.