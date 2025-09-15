Senator Hotels apuesta por el talento joven con un innovador encuentro en Roquetas de Mar La cadena organiza el 16 de octubre en sus oficinas centrales el primer Talent Day Challenge, con dinámicas, testimonios y la colaboración de la UAL para impulsar carreras en el sector hotelero

El próximo 16 de octubre, la cadena hotelera Senator Hotels & Resorts celebrará en sus oficinas centrales de Roquetas de Mar una jornada pionera dirigida a quienes deseen iniciar una carrera profesional como asesores de reservas.

Bajo el nombre Talent Day Challenge, la iniciativa se presenta como una experiencia dinámica e inspiradora en la que los participantes podrán descubrir sus fortalezas, conocer de cerca la cultura corporativa de la compañía y experimentar cómo se trabaja en uno de los departamentos clave del grupo.

La jornada combinará dinámicas grupales y actividades motivadoras con el testimonio de colaboradores actuales, que compartirán su experiencia y crecimiento dentro de Senator Hotels & Resorts. Además, contará con el respaldo académico de la Universidad de Almería, a través de la Cátedra de Turismo Sostenible, reforzando la colaboración entre empresa y universidad para impulsar un modelo de turismo innovador y sostenible.

Con este evento, Senator Hotels & Resorts busca atraer talento joven, fomentar la formación y el desarrollo profesional, y abrir nuevas oportunidades tanto en España como a nivel internacional.

La cadena ha anunciado que este será el primero de muchos Talent Day, un concepto que pretende consolidarse como un espacio de encuentro y crecimiento para quienes aspiran a construir su futuro en la hostelería.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del portal de empleo de Senator Hotels & Resorts.