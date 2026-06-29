Los XXVII Cursos de Verano de la UAL comienzan en Roquetas con 21 seminarios de calidad

Un año más es Roquetas de Mar la localidad que inicia la programación de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería, como sede ... de los primeros cuatro seminarios, que se extenderán durante toda esta semana. En Roquetas se ha celebrado este lunes la inauguración oficial de esta vigésimo séptima edición en un acto en el Centro Polivalente 'El Puerto', unas instalaciones modélicas para el desarrollo de este tipo de propuestas formativas y para la apertura general a toda la propuesta estival en su conjunto.

El rector de la UAL, José J. Céspedes, ha sido el encargado de exponer las líneas maestras que dibujan la programación, acompañado por Gabriel Amat, alcalde roquetero, y por los directores de los cuatro cursos que se celebran en Roquetas.

Amat ha dado la bienvenida a los ponentes y a los participantes y ha enfatizado el estrecho vínculo entre su municipio y la Universidad de Almería. Una muestra palmaria es precisamente el apoyo constante a los Cursos de Verano desde su nacimiento hasta la actualidad, por lo que ya son 27 años de una colaboración fructífera también ensalzada por el rector: «Roquetas de Mar es la sede más veterana y, de hecho, iniciar el calendario aquí se ha convertido en una tradición que no es fortuita», ha subrayado José Céspedes.

Esa alianza es «larga y sólida», motivo por el que ha agradecido a Gabriel Amat «su cálida hospitalidad y su permanente actitud de colaboración con la Universidad de Almería». Del regidor municipal ha dicho que «es un firme convencido del valor que la Universidad aporta a la sociedad almeriense y de la importancia de construir conjuntamente proyectos que impacten positivamente en el territorio». Ha pasado a describir más en detalle la programación, comenzando por las cuatro propuestas que acoge Roquetas, que «abordan temáticas de alto valor para la sociedad en general y que aplican, además, enfoques multidisciplinares muy enriquecedores».

Esa será la línea seguida en el total de los 21 cursos ofertados en hasta ocho sedes de la provincia, desde el propio campus y distintas ubicaciones en Almería hasta Vélez Rubio y Vélez Blanco, pasando por Cuevas del Almanzora, El Ejido, Dalías y Gérgal, con el Observatorio de Calar Alto. Por delante quedan tres semanas de formación de gran calidad desde un enfoque y un ritmo diferentes, de la mano de 237 ponentes del más alto nivel, cuyo prestigio, sumado al indiscutible interés y la innegable actualidad de las temáticas abordadas, ha convocado a casi seiscientas cincuenta personas matriculadas.

El rector ha subrayado la cercanía con el territorio, «donde la agricultura y la agroindustria tienen un peso específico y cuya importancia no se le escapa a nadie». Es por ello que «varias de las propuestas giren en torno a ese campo de conocimiento».

En ese sentido, y profundizando sobre dos de los que se realizan en Roquetas de Mar, «van más allá: abordan líneas de valor añadido que exploran la confluencia entre agricultura y turismo y la imprescindible transformación digital del sector». En ese momento ha aprovechado para presentar a José Luis Ruiz, director de 'Agroturismo con raíces y futuro: sembrando experiencias', y a Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y codirector del curso 'Transformación digital agrícola: innovación, competitividad y sostenibilidad'.

Ambos han formado parte de la mesa inaugural junto a las personas responsables de los otros dos cursos de la sede roquetera, ambos del ámbito de la salud. Se trata de Patricia Martínez, codirectora de 'Música, cerebro y bienestar: evidencia científica y perspectiva terapéutica', y también de Antonio Romerosa, codirector de 'Cáncer: presente, pasado y futuro'.

José J. Céspedes se ha mostrado convencido de que «todas y cada una de las personas inscritas» en los 21 cursos «sabrán extraer el máximo, no ya solo de las ponencias, encuentros, talleres y actividades que se proponen, sino del intercambio con los ponentes» y es que «una de las grandes ventajas que ofrecen» es precisamente «la cercanía que permiten con los expertos que intervienen en estos distintos seminarios», definiéndola como «una fórmula eficaz que combina el rigor científico de los debates con un contexto mucho menos rígido que el de otros formatos académicos».

Esa ha sido la fórmula mediante la que «nuestros Cursos de Verano se han convertido en un referente en la oferta formativa estival en España, fundamentalmente, por su calidad». Tal aseveración ha sido sustentada con datos: «No lo decimos nosotros, sino que así lo indican las evaluaciones que hacemos año tras año y que recogen la satisfacción de las personas participantes con los aspectos organizativos, la atención recibida y el ambiente general».

Ha ensalzado el rector al equipo humano que lo hace posible, encabezado por la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz, y por la directora de los Cursos de Verano, Amalia Magán. Ha destacado el papel realizado por las figura de los directores y directoras y ha dedicado un lugar preferente para «la alta implicación de otras instituciones públicas y privadas».

De hecho, son en esta edición 51 las entidades colaboradoras «en alguna medida en la organización de alguno de los seminarios». Ha sido rotundo al sostener que «para la Universidad de Almería es especialmente importante fomentar las sinergias que se generan con instituciones y asociaciones en el diseño de nuestros cursos, porque revelan el compromiso de la sociedad con la UAL», además de que esto es «un motivo de orgullo y un incentivo para que esta propuesta estival llegue a altas cotas de excelencia».

Gabriel Amat, por su parte, ha manifestado que «es un auténtico placer para Roquetas de Mar volver a convertirse, un año más, en sede de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería, una iniciativa académica de referencia que alcanza ya su XXVII edición y que refuerza la estrecha e histórica colaboración que mantienen el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Universidad de Almería».

El alcalde ha subrayado que se trata de una alianza consolidada a lo largo de los años, basada en el compromiso compartido con la educación, la formación y la generación de oportunidades para nuestros jóvenes. «Desde el Ayuntamiento creemos firmemente en la importancia de impulsar este tipo de programas que ofrecen una formación complementaria de gran calidad, permitiendo al alumnado ampliar conocimientos, adquirir nuevas perspectivas y enriquecer su experiencia académica y personal».

Desde este lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio, el Centro Polivalente 'El Puerto' acoge cuatro cursos de enorme interés y de plena actualidad, referidos en su introducción por el rector. Amat ha coincidido en que «son temáticas que abordan algunos de los grandes retos y oportunidades de nuestro tiempo desde una perspectiva multidisciplinar y con un enfoque innovador».

Además, ha destacado que los cursos de verano de la UAL «representan una magnífica oportunidad para aprovechar el periodo estival de una manera enriquecedora, combinando el aprendizaje y el intercambio de conocimientos con la convivencia y con el descubrimiento de nuestro entorno». Por ello, desde el Ayuntamiento ha animado «a disfrutar de nuestro municipio, de sus principales enclaves turísticos, sus playas y espacios naturales, a conocer nuestra rica gastronomía y a participar en la amplia programación de ocio y cultura que ofrece Roquetas de Mar durante el verano».

Para finalizar, se ha mostrado convencido «de que esta nueva edición de los Cursos de Verano volverá a ser un éxito y contribuirá, una vez más, a seguir haciendo de Roquetas de Mar un espacio de conocimiento, encuentro y convivencia, abierto al talento, a la innovación y al aprendizaje continuo».

A partir de su localidad se desplegarán otros 17 seminarios repartidos en otras siete sedes, incluyendo la parte académica del XXV Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco, entre el 17 y el 25 de julio, si bien antes de su finalización, el día 23, tendrá lugar el tradicional Concierto de los Cursos de Verano en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, ofrecido por la Orquesta Universidad de Almería.

Hasta ese momento se habrán abordado las más variadas temáticas, con varios 'clásicos' del programa. Uno de ellos es el taller de dirección de orquesta, banda y 'wind ensemble', o 'Sonanta 11' la masterclass de Tomatito, o 'Tú también puedes ser astrónom@', o la mejora genética de cultivos, o el ciclo integral del agua, o la ilustración en el taller de Emilio Sdun de Cuevas del Almanzora. Digno de reseña es que todos estos se han consolidado con sucesivos plenos de matrículas a lo largo de los años, y que son esperados por el alumnado con máxima expectación.

También se hablará de defensa y de humanización en las dos propuestas de un solo día, y los invernaderos, el futuro de la alimentación desde el sector agroalimentario, la dieta mediterránea, la historia de los movimientos culturales en el Levante Almeriense, la historia del 'mar de plástico', la recreación histórica, la Inteligencia Artificial y la profesión de DJ serán protagonistas de una programación muy completa y variada.