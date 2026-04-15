Xarop Teatre representa mañana 'El pirata barba' en Roquetas
La puesta en escena se llevará a cabo a las 18.00 horas
Javier Cortés
Roquetas de Mar
Miércoles, 15 de abril 2026, 15:14
La compañía Xarop Teatre pone este jueves en escena la obra 'El pirata barba' en Roquetas de Mar. La representación tendrá lugar a las 18. ... 00 horas en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. La dirección y dramaturgia corre a cargo de Carles Benlliure Bou y los interpretes son Rebeca Castro y Carles Benlliure.
Desde hace mucho tiempo el señor de Mirabet y el Pirata Barba se enfrentan por el mapa del tesoro. Dedican sus días a perseguirse y hacerse la vida imposible, hasta que se dan cuenta de una sorprendente realidad que están por descubrir. En las islas Columbretes se revelará este secreto y descubrirán el verdadero tesoro.
En el año 1.992 se funda la compañía Xarop Teatre y en 1.999 entra a formar parte de la empresa productora CeBe Muntatges Teatrals. Desde su fundación, desarrolla proyectos para el fomento de una cultura teatral profesional y de calidad, explorando lenguajes y propuestas innovadoras que se nutren de contenidos universales y expresiones particulares.
Realizando espectáculos y giras que aportan en la formación, fomento y consolidación de públicos en todo el territorio nacional e internacional, aportando en el intercambio cultural y la difusión del teatro valenciano.
Xarop Teatre tiene actualmente en repertorio 19 espectáculos de teatro de títeres y objetos; teatro itinerante de calle; Teatro sensorial y audiovisual. Las producciones teatrales se adaptan a espacios abiertos, salas y teatros. Todas las producciones se encuentran en idioma valenciano y castellano, algunas de ellas en inglés, francés y sin texto.
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