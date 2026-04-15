Xarop Teatre representa mañana 'El pirata barba' en Roquetas

La compañía Xarop Teatre pone este jueves en escena la obra 'El pirata barba' en Roquetas de Mar. La representación tendrá lugar a las 18. ... 00 horas en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. La dirección y dramaturgia corre a cargo de Carles Benlliure Bou y los interpretes son Rebeca Castro y Carles Benlliure.

Desde hace mucho tiempo el señor de Mirabet y el Pirata Barba se enfrentan por el mapa del tesoro. Dedican sus días a perseguirse y hacerse la vida imposible, hasta que se dan cuenta de una sorprendente realidad que están por descubrir. En las islas Columbretes se revelará este secreto y descubrirán el verdadero tesoro.

En el año 1.992 se funda la compañía Xarop Teatre y en 1.999 entra a formar parte de la empresa productora CeBe Muntatges Teatrals. Desde su fundación, desarrolla proyectos para el fomento de una cultura teatral profesional y de calidad, explorando lenguajes y propuestas innovadoras que se nutren de contenidos universales y expresiones particulares.

Realizando espectáculos y giras que aportan en la formación, fomento y consolidación de públicos en todo el territorio nacional e internacional, aportando en el intercambio cultural y la difusión del teatro valenciano.

Xarop Teatre tiene actualmente en repertorio 19 espectáculos de teatro de títeres y objetos; teatro itinerante de calle; Teatro sensorial y audiovisual. Las producciones teatrales se adaptan a espacios abiertos, salas y teatros. Todas las producciones se encuentran en idioma valenciano y castellano, algunas de ellas en inglés, francés y sin texto.