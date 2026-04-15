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Una de las actuaciones. IDEAL

Xarop Teatre representa mañana 'El pirata barba' en Roquetas

La puesta en escena se llevará a cabo a las 18.00 horas

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 15 de abril 2026, 15:14

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La compañía Xarop Teatre pone este jueves en escena la obra 'El pirata barba' en Roquetas de Mar. La representación tendrá lugar a las 18. ... 00 horas en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. La dirección y dramaturgia corre a cargo de Carles Benlliure Bou y los interpretes son Rebeca Castro y Carles Benlliure.

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Xarop Teatre representa mañana &#039;El pirata barba&#039; en Roquetas