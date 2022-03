El PP vuelve a rechazar la bonificación del pago domiciliario de impuestos municipales

El PP volvió a rechazar en el Pleno celebrado este pasado jueves la posibilidad de establecer una bonificación para los recibos de impuestos y tasas municipales que estén domiciliados por el banco. La propuesta en esta ocasión partió de grupo de Ciudadanos y contó con el apoyo del resto de partidos de la oposición, aunque fue rechazada por el PP y los ediles no adscritos.

El portavoz de la formación naranja, Pepe Montoya, defendió la medida recordando que el Ayuntamiento roquetero tuvo el año pasado un remanente positivo de tesorería de 64 millones de euros, por lo que a su juicio no se entiende que el equipo de Gobierno rechace aplicar esta bonificación, que sería de hasta el 5%, lo que aliviaría la carga fiscal y ahorraría gastos de gestión al propio Consistorio.

Montoya se mostró dispuesto a rebajar ese porcentaje del 5%, el máximo permitido por la ley, para sacar adelante el acuerdo, incluso se abrió a poner un suelo, pero según denunció, el PP no aceptó la idea en la Comisión de Hacienda en la que se trató. A su juicio, la medida favorecería la domiciliación de los recibos, que según dijo posteriormente el concejal de Gestión Tributaria, Antonio López, en la actualidad apenas llega al 40%.

Entre los que apoyaron la idea, los concejales del PSOE, que como recordó su portavoz, Manolo García, han planteado esta propuesta en varias ocasiones, hasta ahora rechazada por el PP. Mientras que el portavoz de Vox, José Ignacio Cerrudo, desveló que ayuntamientos gobernados por el PP como el de Fuengirola, no solo aplican el mencionado descuento del 5% a la domiciliación de recibos, sino que también aplican otro 5 por ciento por pronto pago. Para Cerrudo «el único motivo por el que se va a votar en contra es porque esta moción no la presenta el PP», dijo tras calificar de «muy buena» la propuesta de Cs.

Desde el equipo de Gobierno el concejal de Gestión Tributaria, Antonio López aseguró que los que acusan al PP de asfixiar a los vecinos, caso de Vox, «se van a tener que dar un punto en la boca», ya que según dijo, el equipo de Gobierno no ha subido «nunca» los tributos en sus 27 años de gobierno, afirmación que fue puesta en duda por Ciudadanos, invitando a los vecinos revisar los recibos «a ver si pagan lo mismo que hace 27 años».

En el debate también intervino el concejal no adscrito y responsable de Turismo, Francisco Barrionuevo, que consideró que los que domicilian los recibos es porque no tienen problema en pagarlos, como él mismo, que se consideró un «privilegiado» mostrándose dispuesto a renunciar a ese 5 por ciento porque «no quiero ningún privilegio».

Reforma de la plusvalía

El Pleno también aprobó la modificación del impuesto de plusvalía, obligada tras la sentencia del Tribunal Constitucional. El concejal de Gestión Tributaria, Antonio López, defendió la propuesta que, según aseguró, reducirá la recaudación anual en 300.000 euros, es decir, la mitad de lo que venía cobrando el Consistorio. Sin embargo, desde la oposición, particularmente Cs y Vox, denunciaron el afán recaudatorio del equipo de Gobierno, que ha subido el coeficiente en un 3 por ciento en un impuesto pese a la situación económica actual y a los superávits multimillonarios que vienen registrando las arcas municipales.

José Ignacio Cerrudo recordó que se trata de un impuesto «potestativo» que no tiene por qué aplicarse si el Ayuntamiento no quiere, mientras que Daniel Zalalla, de Ciudadanos, reprochó que el PP votó en contra de una propuesta del Gobierno de España para compensar a los ayuntamientos la pérdida de ingresos por la anulación de la plusvalía «y ahora piden el voto a favor para subirla», criticó. Para Cs, ese aumento es «una línea roja», que no se explica en su opinión, viendo los superávits que se están registrando.

La exención de la tasa de terrazas de hostelería se mantiene este año El Ayuntamiento de Roquetas de Mar mantiene este año 2022 una de las medidas de apoyo al sector hostelero aprobadas durante la pandemia. El alcalde, Gabriel Amat, anunció que este ejercicio tampoco se cobrará la tasa por ocupación de vía pública, terrazas, mesas y sillas con finalidad lucrativa, es decir, la tasa de terrazas, que supone la suspensión de este impuesto para todos los profesionales de la hostelería por tercer año consecutivo. Amat recordó que esta tasa fue suspendida por completo desde que se decretó el Estado de Alarma el 13 de marzo de 2020 hasta la actualidad. «Estamos convencidos de que es necesario seguir apoyando a todos aquellos sectores que se han visto perjudicados por la pandemia sanitaria y, lo hemos demostrado poniendo en marcha distintas medidas que afectan de forma directa al sector de la hostelería, así como, planes de subvenciones a fondo perdido dirigidos a todo el tejido productivo». El alcalde valoró positivamente «el trabajo que el equipo de Gobierno ha realizado para aportar nuestro grano de arena y continuar ayudando a la pequeña y mediana empresa del municipio para, entre todos, paliar los efectos negativos de esta crisis que tan fuerte ha golpeado a todos los sectores».