El PP vuelve a exigir al Gobierno que se aclare con sus planes sobre el nuevo cuartel

Los diputados nacionales del Partido Popular de Almería Juan José Matarí y Miguel Ángel Castellón han registrado estos días varias preguntas en el Congreso de los Diputados relacionadas con el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar tras años de «incumplimientos y retrasos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez», una situación que según Matarí ya es «insostenible» porque los agentes desempeñan sus funciones en unas «instalaciones tercermundistas» a las que también tienen que acudir los vecinos de Roquetas de Mar cuando tienen que resolver algún asunto relacionado con la Guardia Civil.

Matarí explicó que se han cumplido cuatro años y medio desde que se firmó el Protocolo para el traslado de las dependencias, firmado entre el anterior Gobierno de España del PP y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Sin embargo «a día de hoy no conocemos si está en fase de estudio por parte de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, de ahí que pidamos explicaciones».

Matarí recordó que «han transcurrido dos años desde que la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobara la Proposición no de Ley que insta al Gobierno a ejecutar el protocolo y definir el convenio necesario para hacer efectivo el acuerdo que incluía la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento del edificio que acogería las nuevas instalaciones y el Ministerio del Interior sigue sin dar explicaciones», manifestó.

En este sentido, Matarí recordó que la última información ofrecida por el Ministerio del Interior fue el 17 de noviembre de 2020 y en ella no se especifican fechas claras, «por ello le exigimos al Gobierno que explique las verdaderas razones que justifican la decisión política de no ejecutar el protocolo firmado en 2018 y no firmar el convenio necesario», declaró el diputado del PP sobre esta cuestión.

El diputado del PP destacó en este sentido, que mientras que la disposición del Ayuntamiento de Roquetas de Mar «ha sido siempre plena a la hora de ceder de forma gratuita al Ministerio del Interior un inmueble municipal para la ubicación de las dependencias oficiales del puesto principal de la Guardia Civil, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue dando la callada por respuesta y se conforma con invertir 24.000 euros en los últimos tres años en el acuartelamiento de Roquetas de Mar cuando es una cantidad irrisoria e insuficiente para atender las verdaderas necesidades del cuartel», apuntó.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, lamentó que el Gobierno de España «no muestre voluntad» para mejorar las condiciones labores de los agentes de la Guardia Civil que desempeñan su labor en el cuartel de Roquetas de Mar.

«No entendemos por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere ejecutar el protocolo firmado en su día, a pesar de la disposición del Ayuntamiento para ceder al Gobierno un edificio municipal que podría acoger las dependencias de la Guardia Civil», explicó Amat.

Por último, el alcalde de Roquetas de Mar aseguró que «es incomprensible que el Gobierno central no esté dispuesto a llevar a cabo este importante proyecto que vendría a mejorar el importante servicio que presta la Guardia Civil ya que, incluso, se había previsto un aumento de plantilla», aumento que sí se llevó a cabo poco después de la firma del protocolo. «En la actualidad, el cuartel de Roquetas está en unas condiciones inhumanas y con instalaciones antiguas y deterioradas», aseguró Amat.

El Gobierno hasta ahora ha venido guardando silencio sobre el protocolo del PP, y tampoco se ha pronunciado sobre la promesa de la comisaría de Policía Nacional, que el PP no menciona en su comunicado.